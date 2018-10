Leksand fick det svettigt direkt i söndagens toppmöte mot AIK på Hovet.

Ben O'Connor drog på sig en utvisning redan efter en minut, och bara några minuter senare straffades Leksand med ytterligare en tvåminutare efter för många spelare på isen.

I slutet av perioden drabbade AIK av två utvisningar, och i stället kunde Leksand pressa på.

Men det var hemmalaget som fick inleda målskyttet, när Sam Marklund skickade in 1-0 i numerärt överläge i mitten av den andra perioden.

Leksands Jon Knuts kvitterade för gästerna i mitten av den sista perioden – och ställningen var 1-1 efter full tid.

Brage hjälte för Leksand

Matchen gick till straffläggning, där målvakterna Johannes Jönsson och Axel Brage stod för starka insatser. Till slut satte Thomas Valkvae-Olsen sin straff – som godkändes efter videogranskning. Brage räddade sedan den efterföljande och blev hjälte för Leksand.

– Väldigt skönt. Det är en jämn match över 60 minuter, plus övertiden. Vi är jäkligt starka framför kassen, det är något vi saknat tidigare på säsongen, säger Brage i C More.

Segern var Leksands andra raka.

AIK har fortfarande inte förlorat under ordinarie tid den här säsongen. Enligt statistikkontot Domarna.se är det första gången på 41 säsonger som laget står för en sådan bedrift.

