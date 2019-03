Leksand och Västerås slogs om segern i slutspelsserien inför de avslutande matcherna på onsdagen, där de förstnämnda ledde med en poäng.

Västerås vann sin match mot Karlskrona med 7-2 – men det hjälpte inte. Leksand vann nämligen sin match mot Modo, en match som i princip var avgjord redan efter en period.

Modo, som redan var borta från toppstriden i slutspelsserien, drog tidigt på sig flera utvisningar i matchen, och inom loppet av mindre än tre minuter hade Johan Porsberger och Daniel Gunnarsson 1-0 och 2-0 i powerplay.

Oskar Lang gjorde 3-0, innan perioden avslutades med mål från Anton Karlsson och Hugo Enock.

Modo drog på sig hela 43 utvisningsminuter i den första perioden.

Leksand vann mot Modo – Enström med kritik

Martin Karlsson gjorde 6-0 i början av den tredje perioden, vilket också blev slutresultatet.

– Vi har förstått det där med att vi krigar för varandra. Vi underkastar och det hårda jobbet, det är många som är med och bidrar, säger Karlsson till C More.

Modos Tobias Enström var besviken efter storförlusten, och riktade kritik mot domarinsatsen i den första perioden.

– Det är väl ingen match som går till historien, precis. Domaren ska in och spela en hjälteinsats och ta massa utvisningar, det rycker sönder första lite för oss. Tråkigt, säger han i C More.

Leksand möter AIK i playoff till SHL

Leksand är nu klart för playoff till direktkval till SHL mot AIK.

– Det blir helt magiskt, först ner på Hovet, förhoppningsvis fullsatt och med många leksingar på plats. Det blir jäkligt roligt att vara med och bråka med dem, säger Martin Karlsson i C More.

I SHL-kvalet väntar Mora för antingen Leksand eller AIK.

LÄS MER: Kvalet till SHL – allt du behöver veta.