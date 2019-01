Leksand har fått upp farten i hockeyallsvenskan.

Under tisdagskvällen noterades laget för sin fjärde raka seger då de besegrade tabelltvåan Oskarshamn med 2-1 på bortaplan.

Segern grundlades i den första perioden då gästerna först tog ledningen med 1-0 genom Filip Johansson, som satte sitt första mål för säsongen.

Med två minuter kvar till paus ökade Calle Själin på till 2-0 – även han med sitt första mål.

Oskarshamns Alex Hutchings, som är en betydligt mer van målskytt, reducerade i powerplay i mittenperioden, men Leksand skulle sen stänga igen bakåt.

Experten varnar för Leksand

Jonas Arntzen stod för en fin insats i målet och motade 32 av 33 skott under kvällen.

Efter 2-1-segern är han märkbart nöjd.

– Jag är så jävla glad just nu. Kul att vi vinner mot ett topplag, säger han till C More.

Segern var Leksands fjärde raka och för Roger Melins del var det säsongens sjunde seger med uddamålet.

– Det är sånt som stärker ett lag, precis som Växjö i SHL förra säsongen, säger experten Arto Blomsten i C More.

Blomsten tror att Leksand blir att räkna med i slutet av grundserien.

– Jag tycker att de andra lagen ska vara rädda för Leksand. Varningen är utfärdad, säger han i sändningen.