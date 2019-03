Kvalet till SHL 2019 – allt du behöver veta

Kvalet till SHL 2019 i tv

C More har sändningsrätten till både SHL, hockeyallsvenskan och kvalet till SHL. Matcherna sänds i C Mores kanaler och går att streama på Cmore.se. Vissa matcher i direktkvalet visas även i TV12.

Så spelas den Hockeyallsvenska finalen

AIK-Oskarshamn 0-0 i matcher (bäst av sju)

Ettan och tvåan möts i hockeyallsvenskan finalen som avgörs i bäst av fem matcher.

Vinnaren får möta Timrå i ett direktkval om en plats i SHL nästa säsong, samtidigt som förloraren ställs mot vinnaren i slutspelsserien.

Måndag 11 mars 19.00

AIK-Oskarshamn, Hovet

Onsdag 13 mars 19.00

Oskarshamn-AIK, Be-Ge Hockey Center

Fredag 15 mars 19.00

AIK-Oskarshamn, Hovet

Söndag 17 mars 15.00

Oskarshamn-Aik, Be-Ge Hockey Center

Tisdag 19 mars 19.00

AIK-Oskarshamn, Hovet

Så spelas slutspelsserien

Lag 3–8 i hockeyallsvenskan spelar slutspelsserien, en enkelserie i fem omgångar och vinnaren får spela playoff mot förloraren från hockeyallsvenska finalen. Serietrean har med sig 3 poäng in i serien, seriefyran har 2 poäng och seriefemma har 1 poäng. Övriga tre lag har 0 poäng med sig.

Tabell, hockeyallsvenskan 1) AIK, 109 poäng 2) Oskarshamn, 98 poäng --- 3) Västerås, 93 poäng 4) Leksand, 90 poäng 5) Karlskoga, 87 poäng 6) Modo, 86 poäng 7) Karlskrona, 77 poäng 8) Västervik, 76 poäng --- 9) Södertälje, 73 poäng 10) Björklöven, 68 poäng 11) Pantern, 65 poäng 12) Tingsryd, 61 poäng --- 13) Almtuna, 61 poäng 14) Vita Hästen, 48 poäng Visa mer Visa mindre

Omgång 1

Tisdag 12 mars 19.00

Västerås–Leksand

Karlskoga–Modo

Karlskrona–Västervik

Omgång 2

Torsdag 14 mars 19.00

Leksand–Karlskoga

Modo–Karlskrona

Västervik–Västerås

Omgång 3

Lördag 16 mars 18.00

Västerås-Modo

Leksand–Västervik

Karlskoga–Karlskrona

Omgång 4

Måndag 18 mars 19.00

Modo–Västervik

Karlskrona–Leksand

Karlskoga–Västerås

Omgång 5

Onsdag 20 mars 19.00

Västerås–Karlskrona

Leksand–Modo

Västervik–Karlskoga

Så spelas playoff till direktkvalet

Förloraren i HA-finalen–Vinnaren i slutspelsserien 0-0 i matcher (bäst av tre)

Förloraren i hockeyallsvenska finalen ställs mot vinnaren i slutspelsserien i bäst av tre matcher. Vinnaren i matchserien får möta Mora, som slutade på 13:e plats i SHL.

Fredag 22 mars 19.00

Match 1) Förloraren i hockeyallsvenska finalen–Vinnaren i slutspelsserien

Söndag 24 mars 15.00

Match 2) Vinnaren i slutspelsserien–Förloraren i hockeyallsvenska finalen

Tisdag 26 mars 19.00

Match 3) Förloraren i hockeyallsvenska finalen–Vinnaren i slutspelsserien

Så spelas direktkvalet till SHL

Timrå-Vinnaren i HA-finalen 0-0 i matcher (bäst av sju)

Mora-Vinnaren i playoff 0–0 i matcher (bäst av sju)

Två platser i SHL säsongen 2019/20 står på spel. Vinnaren i slutspelsserien möter Timrå och vinnaren i playoff möter Mora. Båda matchserierna avgörs i bäst av sju matcher.

Onsdag 27 mars 19.30

Timrå-Vinnaren i HA-finalen

Torsdag 28 mars 19.30

Mora–Vinnaren playoff

Fredag 29 mars 19.30

Vinnaren i HA-finalen–Timrå

Lördag 30 mars 18.30

Vinnaren playoff-Mora

Söndag 31 mars 18.30

Timrå–Vinnaren i HA-finalen

Måndag 1 april 19.30

Mora-Vinnaren playoff

Tisdag 2 april 19.30

HockeyAllsvensk Mästare–Timrå

Onsdag 3 april 19.30

Vinnaren playoff–Mora

Torsdag 4 april 19.30

Timrå–Vinnaren i HA-finalen

Fredag 5 april 19.30

Mora–Vinnaren playoff

Lördag 6 april 18.30

Vinnaren i HA-finalen–Timrå

Söndag 7 april 18.30

Vinnaren playoff–Mora

Måndag 8 april 19.30

Timrå–Vinnaren i HA-finalen

Tisdag 9 april 19.30

Mora–Vinnaren playoff