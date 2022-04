Efter två möten i Skåne vände matchserien mellan Modo och Kristianstad till Örnsköldsvik på nytt för match fem.

Modo hade, efter storsegern senast, skakat fram tre matchbollar och skapat ett gyllene läge för att nå nästa rond av det allsvenska slutspelet.

Det var dock Kristianstad som startade bäst och efter åtta minuters spel i den första perioden lyfte Theodor Pistek vackert in 0-1 för bortalaget. Modo hämtade ikapp till 1-1 innan pausvilan genom Tanner MacMaster – och i den andra perioden skulle hemmalaget rycka ifrån.

Modo skapade ett massivt tryck under flera minuter av mittenakten och till slut kunde Riley Woods, likt Peter Forsberg gjorde under World Cup 1996, vänta ut målvakten och kyligt placera in 2-1. Annars var Kristianstads burväktare Frederik Dichow, han som retsamt fick se pucken glida över mållinjen, en av matchens förgrundsfigurer.

2-1-resultatet stod sig in i tredje perioden, trots en forcering från Kristianstad i slutminuterna av den andra.

Ny match på söndag

Succélaget från Skåne försökte in i det sista få till en kvittering och med knappt fem minuter kvar av tredje lyckades Malte Sjögren slå in en retur som Tex Williamsson släppte.

Det skapade nerv – och det skulle bli än mer känslofyllt i slutminuterna när matchen stod och vägde vid 2-2.

Lagen bytte chanser med varandra och framför allt var Modo nära segermålet flera gånger om.

Trots det stod KIK pall och tog matchen till förlängning, där Dennis Svensson kunde trycka in 3-2 efter nio minuter av den fjärde perioden.

Kristianstads seger innebär att matchserien nu är reducerad till 3-2. På söndag väntar sjätte ronden – den gången i Skåne.

En som inte var nöjd var Modotränaren Mattias Karlin.

– Vår leadingline är inne på alla tre bakåt, det är helt otroligt. Det är helt oacceptabelt, säger Karlin efter förlusten.

Till matchen på söndag, nere i Kristianstad så ändrar nu Modo taktik. Efter att ha åkt runt till Skåne med buss tidigare, så får laget nu en bekvämare resa med flyg.

– Vi letar efter bästa möjligheterna för oss. Då passade det bra att vi kunde ta ett flyg från Umeå under lördagen. Spelarna fick reda på det nu direkt efter, säger Karlin.

En match sex, hur ser du på det?

– Just nu tänker jag bara på hur vi ska vinna den. Vissa gubbar i vårt lag måste göra det klart bättre. Det handlar även om att förvalta målchanserna. Det känns som vi trycker på allt vi kan, istället för att bara placera den. Vi måste vara kallare istället för att kasta borta matchen, säger Modotränaren.

I fredagens andra match vann HV71 stort mot Västervik och säkrade en plats i semifinalerna.

