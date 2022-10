Krismöte efter skandalmatchen: ”Katastrof”

Fem minuter in i den tredje perioden i fredagens match briserade en hög smäll i Kristianstad ishall. Ett knallskott hade kastats in, inte lång från Tingsryds målvakt Daniel Rosengren. I ställning 5-1 gick samtliga ledare och spelar in i omklädningsrummen och matchen pausades.

– Det är en katastrof, det får inte ske. Det är något vi tar helt avstånd ifrån naturligtvis som liga. Det är absolut inte bra för varken oss eller ishockeyn eller sport överhuvudtaget, med den supporterkulturen som har blivit och är just nu. Det är inte bra någonstans, säger Erik Ryman, sportchef för hockeyallsvenskan.

Efter en sen natt är Ryman i full gång med att jobba vidare med händelsen.

– Angående situationen i går ska vi ha ett möte redan nu alldeles strax med inblandade för att se vad det är som gått fel, vad det är som hänt och titta på händelseförloppet. Sen får vi titta med säkerhetsavdelningen och se vad vi kan göra bättre. Vad det blir för påföljder av det här kan jag inte svara på.

Kristianstad bekräftar för SportExpressen att ligan under helgen har möte med svenska ishockeyförbundet.

Därför spelades matchen klart – trots spelarnas vägran

Efter knallskottet tvingades publiken lämna arenan och matchen återupptogs. Men det var under märkliga former. Spelarna vägrade spela och stod av tiden på isen.

Kan du förklara varför matchen spelades klart?

– Vi som liga är tvungen att se till att evenemanget är säkerställt och tömma hallen, läktarsidan som berörs. Men då gick vi så pass långt att hela hallen ska tömmas och inte bara kortsidan för att spelarna ska känna sig säkra. Efter det ska vi se till att försöka få i gång matchen som regelverket, säger Erik Ryman.

– Eftersom hallen inte har gått sönder och isen är inte trasig, det går att få till. Jag förstår att spelarna är skärrade, det är inte det jag säger.

Han menar att de gjorde allt enligt regelboken.

– Vi gör det vi ska göra enligt regel 73. Det genomförs ju. Sen blir det naturligtvis på det spelsättet som vi vill att det ska göras, matchen slutförs ju på ett jävligt märkligt sätt. Det är där vi får ta en diskussion och se vad det är som hänt, och hur ska man göra föra framtiden.