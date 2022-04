Krisdraget: Byter målvakt direkt

Björklövens Claes Endre tog över förstaspaden från Joona Voutilainen under semifinalserien mot Modo och var en bidragande orsak till att Björklöven tog sig vidare till hockeyallsvensk final.

Men i den första finalen mot HV71 tog Endres kväll slut redan efter sju minuter och 16 sekunder.

Då hade HV71 avlossat åtta skott mot Endre och gått ifrån till en 2-0-ledn ing och tränare Viktor Stråhle valde att byta målvakt.

– Det är inte Endres fel på något sätt. Jag tror bara det är ett sätt att väcka laget genom att få in Voutilainen igen, säger experten Harald Lückner i C More.

In på isen kom i stället Joona Voutilainen, som stod i 38 av de 52 grundseriematcherna. Han hann inte ens vara på isen i fem minuter innan Fredrik Forsberg överlistade honom och satte 3-0 för HV71.

Matchen pågår.