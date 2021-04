Knäckte skrällaget – Timrå klart för final

Förutsättningarna var glasklara inför tisdagens drabbning mellan Västervik och Timrå. Smålänningarna hade knaprat in avståndet i matchserien efter segern i söndags, men det var alltjämt matchboll för Timrå som ledde med 3-2 totalt.

Det skulle visa sig att Timrå, denna gång, lyckades med något man inte klarade av i söndags, nämligen att avsluta Västerviks säsong och ta sig vidare till Hockeyallsvenskans finalspel.

Timrå skulle komma att ta ledningen i den första perioden genom kaptenen Jonathan Dahlén. Han stod välplacerad framför målvakten Daniel Marmenlind under ett fem mot tre-överläge för Timrå och serverades vackert av Jens Lööke innan han kunde raka in 0-1.

”Vi är inte hundraprocentiga”

Ett frenetiskt jagande Västervik var nära kvittering ett par tillfällen i den andra perioden, men det var Timrå som hittade nätmaskorna. Även denna gång i powerplay.

Viktor Lodin sköt ett skott för styrning från höger tekningscirkel och Jacob Olofsson fick träff på pucken precis framför Marmenlind.

0-2 på tavlan, och det skulle Västervik inte orka hämta ikapp.

– Det blir ryckigt på grund av utvisningarna. Vissa spelar mycket, vissa ingenting. Det blir svårt för oss, tyckte Joakim Hagelin i C More under periodpausen.

Bortalagets Christopher Liljewall, som för kvällen fick spela i första powerplay-formationen, ansåg att det fanns mer att hämta av kvällens Timrå.

– Vi är inte hundraprocentiga i prestationen, men vi är effektiva i powerplay. Skönt att få i gång det.

Timrå klarade av Västerviks försök till anstormning under den tredje perioden och vann till slut med 0-3 efter att Sebastian Hartmann satt spiken i kistan med sitt mål i öppen kasse.

Västerviks säsong är därmed över, för Timrås del väntar nu antingen BIK Karlskoga eller Björklöven i final. Umeålaget leder semifinalen med 3-2 och kan avgöra serien under onsdagen.