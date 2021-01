Lyssna på Hockeypuls med Johan Hedberg: • Spotify • iPhone • Acast

Coronapandemi eller inte, lag i SHL och Hockeyallsvenskan fortsätter förstärka inför sluttampen av serien.

Inte på samma nivå som tidigare år, men bara under de senaste två veckorna har 30 rörelser skett på silly season-marknaden i form av övergångar och lån.

15 februari stänger butiken för lagen – och med största sannolikhet lär inte värvningshetsen avta.

Under säsongen har faktiskt alla klubbar i någon form uppgraderat sina byggen. Antingen genom rena värvningar, säsongslån eller kortare NHL-injektioner i väntan på säsongen i Nordamerika.

Den enda förening som lyckats hålla tassarna ifrån kakburken är Mora IK.

– Vi pratade tidigt om att vilja bygga något långsiktigt. Vi ville ändra trenden som varit här senaste åren med en stor ruljans på spelar- och tränarsidan. Jag har själv varit i lag där spelare kommit och gått, det blir en jäkla oro i gruppen. En trupp är viktigare än enskilda individer. Kan vi bygga ett lag som trivs med varandra, känner trygghet och växer ihop är mycket vunnet, förklarar Johan Hedberg.

Hur mycket handlar det om de värdena – och hur mycket handlar det om rena ekonomiska skäl?

– Det går hand i hand, men jag tror inte att vi hade värvat massa folk om vi hade haft pengar. Den trupp Peter Hermodsson (klubbdirektör) och resten satte i somras var välbalanserad. Mycket folk på rätt positioner. Sedan har vi haft en del tur. Vi hade kunnat förlora spelare i skador och då hade vi kanske behövt agera. Nu har vi, peppar peppar, klarat oss undan det.

Det finns ändå en paradox här, för det fanns nog en förväntan att du, med dina år i Nordamerika och kontakter där borta, skulle värva mer därifrån. Särskilt under en säsong där många lediga spelare har funnits på marknaden.

– Det handlar om vår självbild och vad vår målsättning faktiskt är för en säsong. Jag skulle ljuga om jag inte sa att vi strävar efter att vinna så många matcher vi kan och vill vara så bra som möjligt, men vi är samtidigt i en position där vi inte känner att vi måste satsa fullt ut för att gå upp. Jag tycker att det är för tidigt i processen. Det finns varken ekonomiskt eller organisatoriskt underlag i dagsläget. Därmed inte sagt, om vi har chansen, så kommer vi göra allt i vår makt för att försöka ta steget till SHL.

15 februari stänger fönstret. Ser du er fortsätta sitta still i värvningsbåten?

– Det tror jag. Vi har inga funderingar på att förstärka. Vi har mer långsiktiga planer, som att förstärka ungdomssidan. Vi letar inte efter några korttidslösningar, utan vi har det som behövs i omklädningsrummet.

Tagit hjälp av Leksands IF

Den noggranne upptäcker att dalalaget lånat in Leksands junior Alexander Lundqvist, 19, under säsongen.

Det stämmer.

Fast det har rört sig om ett korttidslån vid skador – och kostnaden har varit obefintlig.

– Han är gratis för oss, garanterar Hedberg.

Löftet: Vill fortsätta träna Mora

Mora IK är i dag en annan klubb än vid samma tidpunkt i fjol.

Då hade klubben överstigit sin budget med flera miljoner, sparkat tränare och värvat spelare på löpande band.

När säsongen avslutades – på en niondeplats – hade Mora nyttjat 42 spelare. Flest i hela Hockeyallsvenskan.

Föreningen rannsakade sig själva och började om med en mindre budget, som uppgår till knappa sju miljoner kronor, och anställde en ny huvudtränare.

Johan Hedberg, med sin mångåriga Leksandsbakgrund, blev tränarkortet Mora IK satsade på och hittills har beslutet varit lyckosamt. I en haltande tabell placerar sig Mora på en topp sex-placering sett till poängsnitt.

Där tippades klubben inte ligga inför säsongen, men Hedberg vill betona förmågan att kunna blicka längre fram än vad denna säsong kan erbjuda.

– Vi kommer inte göra det för att riskera långsiktigheten för det är en stor ekonomisk uppoffring att satsa mot SHL under en säsong. Du eldar lite för kråkorna genom att ta in spelare nu för pengarna finns inte investerade i mer än under denna säsong och poängskörden nu. Nästa säsong, eller när kontraktet löpt ut, finns inte de pengarna längre. Då är det bättre att bygga upp en trovärdig och stark organisation för att på sikt ta sig till SHL. Mora IK är inte en klubb på en ort där du lätt kan värva ihop ett lag för flera miljoner. Vi måste vara bättre på andra delar för att känna: ”Det här är vi. Det här är vår identitet”.

Du pratar om att vara långsiktiga och att du tror på er grupp. Samtidigt har ni 19 utgående avtal på spelarsidan. Hur arbetar ni på den fronten?

– Vårt första steg handlar om att förlänga med killarna vi vill ha kvar. Det är en svår värld i allsvenskan för du vet inte vilken serie du spelar i förrän säsongen är över, dels vet du inte vilka spelare som är kvar efter 15 juni. Du kan ha en trygg trupp, kolla på Modo förra säsongen. De var nöjda och hade något på gång, men sedan brandskattades de på deras tio bästa spelare. Den oron finns alltid där. Det gör allt mycket svårare.

Din framtid då. Lockas du av andra uppdrag?

– Nej, jag är där jag vill vara. Det här är en fantastisk plats och jag trivs otroligt bra. Jag är tacksam över att jag fått chansen och att jag får vara en del av det här.

Du ser inte det här som en ettårig lösning för din del?

– Nej, min ambition är att fortsätta på det vi påbörjat. Om inte Mora tänker annorlunda. Vi får hoppas att de inte gör det, avslutar Hedberg med ett lätt skratt.