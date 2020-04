Under fredagen gick Björklöven ut på sin hemsida och bad sina supportrar om hjälp. Under rubriken ”Kenttä behöver din hjälp!” förklarade klubben att man ville ha in 300 000 kronor får att säkra kommande säsongs ”supporterspelare”.

Cirka ett dygn senare var pengarna på plats och i en video på klubbens Twitterkonto tackar Per Kenttä de som bidragit.

– Jag är sjukt imponerad av det stöd vi har fått och så mycket pengar som vi samlat in på så här kort tid. Det tror jag inte hade hänt någon annanstans och det visar bara hur stor ”Löven-familjen” är.

Alex Hutchings fjolårets supporterspelare

Björklövens säsong fick ett abrupt slut när säsongen ställdes in mitt under kvalmötena med Modo. General manager Per Kenttä ska nu bygga ett lag som kan ta revansch.

– Nu har ni gett mig lite krut som vi kan sätta i bössan och smälla av lite bomber. Jag har pratat med spelaren som vi vill sajna som jag är övertygad kommer bli en publikfavorit, säger han.

– Han är sjukt stolt att få den äran att bli supporterspelare och vill vara med på revanschens tåg genom hockey-Sverige.

Under söndagen offentliggjorde Björklöven att det rör sig om Olle Liss. 27-åringen värvades från österrikiska Dornbirner under fjolårssäsongen och producerade 22 poäng på 24 matcher. Han har nu skrivit på ett ettårskontrakt.

– Det ska bli fantastiskt kul med en fortsättning i Löven, säger han.

– Det här valet var ganska enkelt till slut.

Förra säsongen värvades Alex Hutchings in som ”säsongens supporterspelare” – och kanadensaren tackade för förtroendet genom att vinna lagets interna poängliga.

