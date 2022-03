Karlskoga, Modo och HV71 om slutspelet och budgetar

Lyssna på Hockeypuls • Spotify • iPhone • Acast

HV71, Modo och BIK Karlskoga kunde förra veckan göra bokslut som hockeyallsvenskans tre topplag.

Jönköpingsgänget motsvarande förväntningarna och slutade etta, Modo studsade upp från tolfte- till andraplats på blott en säsong och BIK Karlskoga gjorde det de nästan alltid gör; bärgade en topplacering trots sämre ekonomiska förutsättningar än övriga konkurrenter.

Även fast säsongens budget är BIK Karlskogas största i historien, avslöjar klubb- och sportchefen Torsten Yngveson.

– Den kostar drygt 7,5 miljoner exklusive sociala avgifter och pensioner. Det är BIK:s största någonsin, säger Yngevson i podden.

Då är det SHL som gäller, va?

– Det har jag sagt till tränarna i alla fall (haha), inget annat godkänns...

Vad ger du er för chanser att lyckas med det?

– Det är ett fantastiskt koppel av lag som har möjligheten. Det gäller att hitta en form och start på slutspelet som ger råg i ryggen. Vi har stundtals under säsongen visat att vi inte behöver fasa något lag, vi kan slå alla.

Vill inte svara på frågan

Modo ligger i ungefär samma ekonomiska trakter som de legat på under de senaste säsongerna i Hockeyallsvenskan.

Ö-vikslaget har haft en spelarbudget på 16 miljoner kronor.

– Den har utökats (under säsong), men vi har inte använt allt. Vi resonerade som så att vi inte skulle ta in spelare bara för att, utan vi ville ha in spelare som skulle passa in och spetsa vår trupp, men vi fick inte tag på de spelarna för den pengen som vi tyckte att det var värt på deadline. Vi är jättenöjda med den trupp vi har, berättar Henrik Gradin.

HV71 med sportchef Johan Hult vill inte avslöja sin spelarbudget.

– Vi pratar aldrig om det officiellt, utan vi jobbar med det internt. Hela organisationen har tagit ett ekonomiskt ansvar för det vi gjort och vi sätter inte föreningen på spel utifrån det här. Tittar vi ekonomiskt står vi oss fantastiskt bra mot våra konkurrenter, men vi kan inte hals över huvud slänga oss in i något.

Er tidigare klubbdirektör Agne Bengtsson sa att spelarbudgeten initialt skulle ligga på 20 miljoner, men ni har tagit in spelare och tränare längs vägen. Landar den på 25-30 miljoner nu?

– Det hjälper inte om du ställer frågan på ett annat sätt, du får inga officiella siffror.

Skickar en passning till konkurrenten

HV71 anses annars vara favoriter till att avancera upp i seriesystemet. De har också hemmaplansfördel och är först ut med att välja sitt kvartsfinalmotstånd.

– Vi har suttit och utvärderat det. Vi har inte tagit något beslut än, utan vi följer matcherna i play in-spelet. Vi ska göra en ordentlig research på alla lag i alla fall.

Vem har sista rösten i HV71?

– Jag kommer vara med och diskutera, men våra coacher kommer ha mycket att säga till om. De har en känsla och ligger lite närmare våra killar och motståndet. De kan det speltekniska hos motståndarna bättre också.

Endast en match i åttondelen, Mora–Tingsryd, återstår innan det är dags för kvartsfinalerna.

HV71, Modo och BIK Karlskoga kan välja bland de fyra lägst rankade lagen medan fjärdeplacerade Björklöven kommer få det lag som blir över.

– Vi kommer vara noggranna och eniga i vårt val, men planen är att välja det lägst rankade laget, säger Modos sportchef Henrik Gradin.

Om du får prata om mardrömsmotstånd och de ni helst möter då, vilka är det?

– Vi möter helst HV71 direkt, men det är ju omöjligt... Skämt åsido, vi har vunnit fyra raka mot Västerås, men de kan bli livsfarliga i ett slutspel. Det är skillnad på hockeyn i grundserien och slutspelet. Vi ska också höra oss för med spelarna vad de känner.

Lyssna på hela avsnittet med Johan Hult, Henrik Gradin och Torsten Yngveson i spelaren nedan – eller i valfri poddapp: