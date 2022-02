Västerås IK straffas – tilldelas förluster

Paragraf 4.7 i tävlingsbestämmelserna:

Spelaren får inte representera den svenska föreningen förrän den internationella övergången är godkänd och registrerad av IIHF samt innehar ett korrekt uppehålls- eller arbetstillstånd. Det åligger den svenska föreningen att tillse att spelaren har ett korrekt uppehålls- eller arbetstillstånd under hela perioden för spel i föreningen.

För att i enlighet med Migrationsverkets krav samt gällande avtal med Riksidrottsförbundet kunna anställa den som inte är medborgare i EU/EES-stat eller Schweiz som spelare och/eller huvudtränare gäller att spelaren är avtalad att representera en förenings representationslag i SHL, HA, HE eller SDHL. Spelare/huvudtränare som anställts av förening och beviljats arbetstillstånd med stöd av RF:s avtal med Migrationsverket får inte registreras för att lånas ut till annan förening än den som anges i arbetstillståndet. Om spelaren eller huvudtränarens avtal upphör är föreningen skyldig att omedelbart informera Migrationsverket om detta. Spelare/huvudtränare som övergår till ny förening kan efter registrerad övergång representera ny förening under handläggningstiden av ett nytt arbetstillstånd under förutsättning att spelaren/tränaren innehar ett arbetstillstånd som är giltigt i minst sex månader. Löper befintligt arbetstillstånd kortare än sex månader måste nytt arbetstillstånd med ny arbetsgivare vara beviljat innan spelaren/huvudtränaren tjänstgör för nya föreningen. Spelare som registrerats för match utan att giltigt arbets- eller uppehållstillstånd är att betrakta som okvalificerad spelare enligt § 5:12.

Paragraf 5.12:

Spelare är okvalificerad när spelare deltagit i spel trots att han/hon enligt SIF:s, RF:s eller IIHF:s regelverk inte varit behörig att delta. Förening som spelat match med okvalificerad spelare ska anses ha förlorat matchen. Om den icke felande föreningen vunnit matchen gäller det uppnådda målresultatet. I annat fall räknas målresultatet som 5-0. Spelare och förening kan åläggas påföljder enligt TB 9.7.

Källa: Svenska ishockeyförbundet