Precis som i onsdags, när Djurgården förstörde Modos fest på hemmaplan, var förutsättningarna glasklara inför det sjätte finalmötet.

Vid Modovinst var säsongen över för lagen. Vid Djurgårdsvinst stundade ett sjunde möte på söndag.

Fredagsfajten startade på bästa möjliga sätt för Djurgården, som rivstartade den första perioden. Ledningsmålet skickades också in i powerplay när Linus Klasen prickade Marcus Krüger som var siste djurgårdare på pucken till 1-0.

I mittenperioden skedde dock en dramatisk scenförändring.

Modo tog över helt och skulle kvittera till 1-1.

Danielsson missnöjd med andra

I powerplay serverades Theodor Niederbach av Johan Södergran och Näskesonen gjorde inga misstag när han hittade nätmaskorna bakom Jesper Myrenberg.

– Det är ingen bra period. Men skit i det. Vi gör en bra första, tyckte Nicklas Danielsson i C More.

Han fick medhåll av motståndaren Theodor Niederbach.

– Vi kommer ut med mer energi i andra. Det märks i vårt spel. Vi ska bygga vidare på det.

Niederbachs mål betydde likaläge inför den tredje perioden på Hovet.

Förlängning – igen

Där var det länge ett ställningskrig, ända fram till Lukas Vejdemo lyfte ut en puck som innebar en ny PP-chans för Modo.

Än en gång förvaltade Ö-vikslaget ett numerärt överläge. Den danske målsprutan Mikkel Aagaard drog till från högersidan och överlistade Myrenberg i Djurgårdskassen.

De efterföljande minuterna blev högst dramatiska.

Med knappt två minuter kvar kvitterade Linus Klasen för Djurgården. Det målet tog matchen till förlängning, för fjärde gången i den här finalserien.

– Onödigt, tyckte Mikkel Aagaard som ändå var nöjd med Modos spel:

– Fem mot fem har de ingenting. Det är mycket som talar för oss.

Klasen var själv missnöjd med att Djurgården inte fick med sig några utvisningar.

– Vi får inga powerplay. Det är som vanligt.

När förlängningen väl startade gick lagen knappt att skilja åt. Till slut avgjorde Djurgården i inledningen av den femte perioden. Fredrik Forsberg styrde in pucken eter bara ett par minuters spel.

Modotränaren Mattias Karlin var rejält besviken efteråt.

– Det är klart vi har många chanser men det är så ibland. Ibland tar man inte vara på det, säger han i C More.

Nu väntar en sjunde och avgörande match i Örnsköldsvik på söndag.

– Det ska bli jävligt roligt. Vi har bestämt oss. det gjorde vi när vi låg under med 3-1. Vi bestämde oss i dag. Det går upp och ner, nu är det en till, säger Fredrik Forsberg till C More.

Djurgårdens Lukas Vejdemo menar att hans lag nu har en fördel inför den sjunde och direkt avgörande matchen.

– Absolut, vi har tagit över här nu. Vi har momentum. Det ska bli riktigt roligt att åka upp och ta en match till där uppe, säger han i C More.