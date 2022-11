Nicklas Heinerö kommer inte vara tillgänglig för Mora under de tre kommande matcherna i Hockeyallsvenskan. 31-åringen blev under tisdagen dömd till tre matchers avstängning efter en incident i förra veckans möte mellan Mora och BIK Karlskoga.

Heinerö åkte då in i den ena huvuddomaren, Petter Norman, bakom Karlskogas målbur.

”Jag uppfattar inte att domaren helt plötsligt är mitt inne i spelet och jag hinner inte svänga undan. Det blir kontakt skridsko mot skridsko och domaren faller olyckligt. Jag har verkligen inget uppsåt att komma i kontakt med domaren, jag har aldrig under min karriär blivit anmäld tidigare och jag har ett rykte om mig som en ärlig ishockeyspelare. Jag gick in till Petter Norman efter matchen för att be om ursäkt för en olycklig situation som jag upplevde att han godtog och förstod att det inte fanns något uppsåt till kontakt från min sida. Hela den här situationen och anmälan känns väldigt olycklig”, försvarar sig Heinerö i den anmälan disciplinnämnden tagit del av.

Missar heta mötet i kväll

DN valde däremot att förbise Heinerös förklaring.

Den tre matcher långa domen verkställs i stället omedelbart och Heinerö kan därför inte spela Moras bortamatch mot Djurgården i kväll, tisdag.

”Nicklas Heinerö haft god tid att upptäcka domaren och möjlighet att undvika en kollision med denne. Nicklas Heinerö har härigenom, i vart fall, visat på en uppenbar likgiltighet inför uppkomsten av den fysiska kontakten med domaren som blivit en följd av hans agerande. Domarens okränkbara ställning är en grundläggande förutsättning inom all idrott”, skriver nämnden i sitt svar.

Orolig för ishockeyns utveckling

Moras tränare Johan Hedberg sitter på lagbussen på väg till Stockholm när han nås av disciplinnämndens beslut.

Han har svårt att greppa deras motivering och dom.

– Jag är jätteförvånad, verkligen. Det är en olyckshändelse som leder till en avstängning. Jag är orolig för vart vi är på väg någonstans.

På vilket sätt då?

– Jag har varit involverad i elithockeyn sedan 1991 och jag har sett massvis med liknande händelser, men jag har aldrig sett någon anmälas för en sådan här sak. Det kanske speglar samhället i stort. Generellt sett brukar jag alltid tänka: ”Vad hade jag kunnat göra för att inte hamna i situationen?”. Det frågar sig Nicklas också. Det gäller att titta inåt och inte bara leta fel, ”vem ska straffas för det här?”. Det finns inget uppsåt i det här och ska vi leta efter saker att straffa varandra för vet jag inte vart vi är på väg.

När du pratar om samhället i stort, menar du att det finns en tendens i dag att bli stött eller kränkt?

– Jag kan inte hitta någon annan anledning till att vi går åt det här hållet. Jag har varit involverad på många olika nivåer inom ishockeyn, under väldigt lång tid och jag har inte sett något liknande.

– Jag vet att jag blev bestört när jag kom till USA och folk skulle stämma allt och alla. Då lärde man sig att är man i USA och ens trappa inte blivit saltad och någon ramlar, då blir man stämd. Inte att man tittar på sig själv och frågar om man borde hållit sig i handtaget eller haft bättre skor, utan nej, det är någon annans fel. Det blev jag förvånad över då, men det här har krupit in i Sverige nu också. Jag är orolig för vad det här ska leda till. Vad är nästa steg?

