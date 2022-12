Johan Garpenlöv var tillbaka på Hovet och gjorde sin första match som huvudtränare för laget.

Väl där såg laget minst sagt ut att ha fått nyvunnen energi efter veckans tränarbyte.

För i den första perioden mot Tingsryd kom Djurgården ut och var på hugget. Två som då gick i bräschen var Daniel Brodin och John Norman, den förstnämnde som fått just den uppmaningen av Marcus Högström som hyllades inför matchen.

– Nu släpper vi ut ”Brodda” i en forecheck, så krossar vi Tingsryd, sade han i sitt tal.

Det var dock två mindre rutinerade herrar som satte avtryck i målprotokollet. Detta genom att sätt Djurgården i en 1–0-ledning efter 20 minuter.

Målskytt, för första gången i seniorsammanhang, blev David Blomgren.

– Det är så klart kul. Jag har haft ett par lägen tidigare, så det var skönt att den trillade in, sade han i C More.

Djurgårdsstjärnan missade straff

Väl i mellanakten lyckades hemmalaget också utöka sin ledning. Då var det Blomgrens kompis, Mika Ounasvuori, som gjorde sitt första seniormål. Detta i sin tredje match samtidigt som han ännu inte fått sitt efternamn på matchtröjan.

Djurgården hade även chansen att göra ett tredje mål på straff sedan Tim Söderlund rivits ned. Men den förvaltade inte Linus Klasen.

I stället lyckades Tingsryd reducera i numerärt överläge. Målskytt blev då Simon Åkerström.

I period tre tryckte Djurgården på för ytterligare ett mål. Det var också nära att det kom ett sådant. För med drygt åtta minuter kvar av perioden hade hemmalaget en ribbträff i powerplay, något som fastställdes efter videobedömning.

Men gästande Tingsryd kom aldrig ikapp. Därmed fick Johan Garpenlöv fira en seger i sin första match som huvudtränare för Djurgården.

