Jättebråk i slutminuten – fyra får matchstraff

Det var snabba ryck i första perioden när Björklöven IF mötte BIK Karlskoga i den fjärde semifinalomgången. Efter ett mål av Karlskogas Gustaf Franzén kvitterade Björklöven efter bara elva sekunder. Knappt två minuter senare tar Björklöven över ledningen efter ett mål av Olle Liss.

– Det är loket, Wiklund som mer eller mindre trycker in den där pucken. Vi pratar om de sa kommentatorn Harald Lückner i C More och kommentatorn Åke Unger fyller i:

– Alexander Wiklund, vi pratar om de som kliver fram. De rätta målgörarna. Frantzén för Karlskoga och här har vi Wiklund för Björklöven.

Andra perioden fortsatte i samma anda som första. Inledningsvis ett kvitteringsmål för Karlskoga, följt av två mål av Björklöven.

I början på den tredje perioden gjorde Björklövens Alex Hutchings 5-2.

Med knappa fyra minuter kvar reducerade Karlskoga genom ett mål av Gustaf Thorell. Två minuter senare, när Karlskoga spelar med tom målbur petade Björklövens Pontus Andreasson in pucken från avstånd.

Inför den fjärde semifinalsomgången ledde Karlskoga med 2-1 i matcher och hade en gyllene möjlighet att sätta sig i en matchbollsposition inför den femte semifinalen, men i stället kvitterade Björklöven.

Fyra spelare får matchstraff

Kort därefter hettade det till mellan Åke Stakkestad och Zach Palmqvist, och kaoset utbröt. Flera spelare pucklar på varandra och river av varandra hjälmarna. Till slut verkade det enligt kommentatorerna som att Alexander Hellström försökte skapa slagsmål mellan Henrik Björklund för att få ut Björklund från isen. Men det förgäves och Alexander Hellström fick kliva av, tillsammans med Zach Palmqvist.

– Det brinner till mellan de här lagen och ska man börja prata om utvisningsminuter mellan de här lagen under säsongen hamnar man i toppen av ligan när de här lagen möter varandra, sa Unger.

Slagsmålet resulterade i fyra matchstraff, för Björklövens Alexander Hellström, Zach Palmqvist samt Karlskogas Aleksi Rekonen och Åke Stakkestad.

–Det är klart, vi var ju förbannade förra matchen och vi var väl ännu mer taggade inför det här. De håller ju mycket med sånt. Det är klart att de ville slå in matchbollen i dag, sa Björklövens Alexander Wiklund till C More efter matchen.

Nästa semifinalomgång mellan BIK Karlskoga och IF Björklöven spelas måndagen 12 april.