Ilskan: ”Vafan är det frågan om?”

Det var aldrig riktigt nära för Djurgården i den sjunde och avgörande hockeyallsvenska finalen.

Modo vann inför en kokande hemmaarena.

Efter matchen fick Modos spelare ta emot guldmedaljer och lyfta pokalen, ta emot guldmedaljer och fira sin plats i SHL.

Dessförinnan fick Djurgården ta emot silvermedaljer.

Ett grepp som inte uppskattades av alla.

”Hockeyallsvenskan delar alltså ut en silvermedalj, Vafan är det frågan om? 1 eller inget!”, skriver den förre Djurgårdsspelaren Christian ”Fimpen” Eklund på Twitter.

Kritik mot medaljerna

Efter matchen var Djurgårdens rutinerade back Nicklas Danielsson besviken. Tillsammans med sina lagkamrater fick han vänta en lång stund på isen innan han fick ta emot medaljen.

– Hade vi fått bestämma hade vi kanske åkt av lite tidigare. Det är som det är, säger Danielsson.

Djurgårdsprofilen Christian Eklund tycker det är konstigt att man delar ut en silvermedalj. Vad säger du om det?

– Det kan man tycka vad man vill om.

Vad ska du göra med din medalj?

– Jag ger den till barnen kanske.

Nicklas Danielsson vittnar om en tystnad i omklädningsrummet när säsongen slutade dystert för Djurgården.

– Det blir tyst och det finns inte mycket att säga. Marcus Krüger sa några väl valda ord. En otrolig ledare och kapten Djurgården ska vara stolt över att man har. Han har spelat skadat i stora delar av slutspelet, säger han.

Modoikonen Per Svartvadet, som numera jobbar som expert för Radiosporten, sätter sig in in Djurgårdens känslor.

– Det är tråkigt. De ville bara försvinna därifrån. Jag tycker Djurgården haft otur, säger Svartvadet.

Borde man ens dela ut silvermedaljer?

– Jag tror varken Modo eller Djurgården bryr sig om det här.