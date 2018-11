Ilskan: ”Tänk på Peters barn och hans familj”

AIK vann toppmötet med Modo i Hockeyallsvenskan med 6-2. Men Anton Holm var långtifrån helnöjd efter matchen, och hans ilska riktades mot domare Peter Lyth.

– Man står mest och tänker på domaren. Hur usel han är. Jag tror alla ser det. Jag vet att ni ser det, och alla ser det också. Jag hoppas han blir av med sin domarlicens, det är en av de sämsta domarna jag varit med om, sa Holm till C More.

SportExpressens krönikör Sanny Lindström beskrev uttalandet som "en sådan låg nivå att jag fan inte finner ord".

Anton Holms utspel mot domaren

Och Lindström får medhåll från domarbasen Tomas Thorsbrink.

– Det Sanny skriver är helt rätt. Vi måste skydda domarna. Och med det menar jag inte att man inte ska få framföra kritik, för det gör vi. Men det här uttalandet är ett personligt angrepp mot Peter Lyth som individ. Anton har inte aning om vem Peter är på sidan av. Det är fullständigt oacceptabelt, säger Thorsbrink.

– Vi har pratat inför säsongen med klubbarna om den här typen av frågor. Lagkapten och tränare och domare har kommit överens om hur vi ska kommunicera. Lagkaptener får kommunicera med domare under match. Och efter match får tränare komma in till domarna och diskutera. Är det något annat så får man gå via mig. Och med det här har man ju brutit mot den överenskommelsen.

Ska ha möte med AIK

Thorsbrink berättar att domarkåren redan på lördagsmorgonen har haft ett internt möte om Holms utspel.

– Vi stöttar Peter Lyth fullt. Vi tittar om det blir en ökad hotbild. Sedan har jag och Sonny Lundvall haft ett möte. Vi kommer troligtvis att behöva gå till AIK, prata med ledningen och se hur de hanterar det. Sedan kommer någon att ta direktkontakt med Anton, säger Thorsbrink.

– Det här sänder jättekonstiga signaler när vi försöker rekrytera domare på ungdomsnivå. Vilka unga domare vill utsätta sig för sånt här? Vilka föräldrar tillåter sina barn att börja döma när man ser att det här kan hända?

– Anton tänker inte på att han försätter Peter och hans familj i en kladdig sits. Det finns konstiga människor där ute. Risken finns att det blir ett regelrätt hot sedan. Och tänk på när Peters barn går till skolan och deras kompisar börjar snacka om det… Peter är utbildad och kan hantera det, men man måste fatta vad det sätts i för annat perspektiv. Anton skadar sitt varumärke, AIK:s varumärke. Och det skadar ligan. Våra ligasponsorer, tycker de att det är okej att spelare uttalar sig så här? Det blir Kalle Anka av det. Sponsorer har redan hört av sig.