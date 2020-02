I slutet av den första perioden körde Vita Hästens David Åslin på gästernas målvakt.

Smällen tog uppenbarligen illa, för Patrik Bartosak låg länge kvar på isen och när Modos tränare Björn Hellkvist intervjuades i periodpausen stod det klart att tjecken spelat klart för kvällen.

– Han kan inte spela vidare, han mår inte bra. Det ser du väl, det är checking to the head från blind side. Den är solklar. Han är helt out, säger en upprörd Hellkvist till C More.

Modos målvakt knockad: ”Helt sjukt”

Modotränaren jämför med den för säsongen nya regeln som ska skydda målvakterna om de blir störda i målgården under skottögonblicket. Åslin åkte förvisso på 2+10 minuters utvisning för händelsen, men Hellkvist är av uppfattningen att det borde ha renderat i ett matchstraff.

– I svensk hockey dömer man bort mål så fort någon petar på målvakten, då tror vi att målvakterna skyddas, men en solklar checking to the head i uppåtgående rörelse inne i målgården är inte matchstraff… nej, jag blir inte klok på detta. Det är helt sjukt, säger Hellkvist.

Matchen då?

Vita Hästen tog tidigt i den andra perioden ledningen med 2-1 genom Joakim Hälleström, men Modo skulle komma tillbaka. Fredrik Olofsson kvitterade i spel fem mot fyra och Adam Tambellini satte 3-2. Även det gjordes i powerplay och var kanadensarens 26:e för säsongen.

Sen svängde allt. Vita Hästen kvitterade och med en sekund kvar av den andra perioden skickade Christopher Fish in 4-3 för hemmalaget.

Matchen pågår.