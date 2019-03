Modo fick en smakstart i mötet med Björklöven när Joakim Hagelin gav hemmalaget ledningen 7.36 in i första perioden.

Några minuter åkte gästerna på nästa smäll när Filip Cruseman sänktes till isen av Lukas Wernblom.

– Det är riktigt irriterat, säger C Mores kommentator Mats Larsson.

– Wernblom backar in mot Cruseman och träffar honom högt. En smäll som tar mot huvudet på Cruseman.

Lukas Wernblom fick matchstraff för charging – och Modo-spelaren sågades från Björklöven-håll.

– Jag tycker den är bedrövlig. Vad håller han på med? Vi säger att vi ska ta bort såna där tacklingar från svensk hockey, sedan åker man och gör så där, säger Emil Lundberg till C More.

– Visst, det är derby och man kan vara övertaggad… Men det är helt idiotiskt, jag fattar inte vad han tänker med

Cruseman kom tillbaka

Joakim Fagervall reagerade också när han fick se reprisen.

– Han är feg. Han vågar inte ta den face to face, så han måste backa in den, säger Björklöven-tränaren till C More

Filip Cruseman lämnade isen och försvann ut i omklädningsrummet – men kom senare tillbaka i spel. I andra periodpausen dök han upp i C More med en rejäl fläskläpp.

– Det är bra, annars hade jag inte gått ut och spelat, säger han.

– Jag vill inte uttala mig alltför mycket, men jag får en bra smäll mot huvudet annars skulle jag inte se ut som jag gör.

Filip Cruseman efter smällen. Foto: C MORE

Björklöven lyckades inte utnyttja det fem minuter långa numerära överläge – och i andra perioden ökade Modo i stället på ledningen till 3-0, efter mål av Mattias Norlinder och Henrik Björklund.

Björklöven reducerade till 1-3 i början tredje perioden genom Emil Norberg. Men glädjen blev kortvarig – bara 23 sekunder senare ökade Modo på igen genom Joakim Hagelin.

Det blev slutligen 4-1 till Modo.

– Vi spelar inte alls så som vi vill göra. Dålig insats, säger Joakim Fagervall till C More.

För Björklövens del innebär förlusten att laget definitivt missar slutspelet.