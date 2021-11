HV71 gick in i säsongen med en ”budgetlösning” när man valde att gå ner från tre tränare till två, inför säsongen, då man degraderats till Hockeyallsvenskan.

Tommy Samuelsson och Fredrik Stillman blev tränare och målvaktstränaren William Rahm fick ta ett ökat ansvar.

Nu har man dock hittat en tredjelänk.

SportExpressen erfar att Tobias Thermell ansluter.

Thermell är själv fåordig till uppgifterna, men bekräftar att han är ute efter ett nytt jobb.

– Jag vill ha ett hockeyjobb, och är tillgänglig.

Vi hör att du ska ansluta till HV71.

– Jag har inga kommenterar till enskilda klubbar, säger Thermell.

Har coachat Karlskoga och Växjö

Tobias Thermell var assisterande tränare i Växjö som blev svenska mästare i våras. Han assisterade då Sam Hallam och Fredrik Hellgren.

Efter säsongen valde Växjö att plocka in Nicklas Rahm som fick sparken från just HV71 under förra säsongen.

Thermell hade innan dess varit huvudtränare för BIK Karlskoga.

Efter att SportExpressen kunde avslöja nyheten om Thermell så bekräftade HV71 nyheten i ett pressmeddelande.

– Detta kommer inte bara att gynna oss som lag utan även spelarnas individuella utveckling. Vi har en bra grupp att jobba med som kan utvecklas ytterligare. I Tobias får vi in en hockeykunnig och positiv person som sprider mycket glädje i sin omgivning, kommenterar Johan Hult.

Kontraktet gäller säsongen ut.