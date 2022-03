HV71 föll tungt trots stark upphämtning

Toppmöte i Hockeyallsvenskan.

Då slog Björklöven till med ett sent avgörande som innebar fjärde raka vinsten när de vann med 3-2 mot HV71.

– Jag var så trött så jag kom så sent. Fick en bra passning var bara att få den på mål, säger Jesper Lindgren i C More.