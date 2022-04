Jönköpingslaget är storfavoriter till att ta klivet upp i SHL. Men på vägen ska de slå ut BIK Karlskoga i semifinalserien i hockeyallsvenskan.

I det första mötet lagen emellan har dock HV71 fått tuffast möjliga start.

Först, med endast 49 sekunder spelat, tvingades Simon Önerud ledas av isen med smärtor. Detta efter en tilltrasslad situation i offensiv zon.

– Han fick en smäll mot låret eller knät, säger kommentatorn Stefan Klemetz i C More.

HV-kaptenen syntes grina illa när han först satt på knä på isen och sedan hjälptes av densamma.

– Det är oroväckande bilder för lagkaptenen redan i första bytet.

Därefter gick han rakt ut i omklädningsrummet för att få medicinsk hjälp.

– De har ju en bred forwardssida men lagkaptenen är ju alltid viktig. Nu går han ut för omvårdnad, sade experten Harald Lückner.

Kort därefter, endast 2.27 in i matchen, tog BIK Karlskoga ledningen. Detta sedan Åke Stakkestad varit sist på pucken och gjort ett mål som godkändes efter videogranskning. Därmed var ställningen 1–0.

En stund senare tvingades även BIK Karlskogas Kalle Jellvert lämna matchen haltandes. Därefter syntes han ha plockat av sig delar av utrustningen, enligt C Mores expert Fredrik Söderström.

– Han är ute ur spel så vitt jag förstår, han om Jellvert under pausvilan.

I den andra perioden kvitterade HV71 till 1–1 genom Tyler Matson. Men därefter drabbades hemmalaget av en ny tung smäll.

Detta sedan Victor Sjöholm tilldelades ett matchstraff. Han tacklade nämligen BIK Karlskogas forward David Lilja våldsamt efter drygt halva perioden. Lilja tvingades ta hjälp i omklädningsrummet och Sjöholm fick alltså matchstraff för charging.

– Det såg inget bra ut. Charging, då är det var våldsam kraft in i situationen, sade Harald Lückner i C More.

Matchen pågår och står 1–1 i den andra perioden.

