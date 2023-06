Några timmar efter att Modo vunnit den sista avgörande matchen mot Djurgården i SHL-kvalet befann sig Harald Lückner på ett hotell i Örnsköldsvik.

Beslutet var taget. Han var redo.

Familjen visste redan om att det var över, men inte tv-familjen på C More.

– Jag kände att jag ville berätta det när vi var med varandra, ”Nu ska ni få veta en sak, jag gjorde precis min sista match med er i dag”.

Hur tog dem det?

– De blev chockade faktiskt. Det var ingen som hade förväntat sig att jag skulle kläcka ur mig det där och då. Samtidigt kändes det väldigt bra att ta det face to face.

Beslutet hade, i samråd med frun Annika, vuxit fram under en längre tid.

Därför spelade det ingen roll att C More gärna såg en förlängning.

– Jag hade kunnat vara kvar, men jag har under min karriär alltid fått ta beslutet själv, ”nu är det över”. Jag valde det som spelare, som tränare och nu som expert. Det är jag faktiskt jävligt stolt över, att jag får sluta på egna villkor och att ingen tvingar bort mig.

Harald Lückner tillsammans med kollegerna Fredrik Söderström och Lars Lindberg inför en allsvensk sändning. Foto: JOHAN LÖF / BILDBYRÅN

I dag känner de flesta Harald Lückner som den inbitne allsvenske experten som rest land och rike runt med programledare som Niklas Jihde och Lars Lindberg.

Den som var med förr, eller den som läst sin hockeyhistoria, vet att Harald Lückners karriär rymmer mycket mer än de elva åren han arbetade på Viasat och C More.

Den är faktiskt smått unik i en svensk hockeykontext.

I 50 år har han levt med sporten. I flera olika roller, dessutom.

Han kan stoltsera med fyra SM-guld (tre som spelare och ett som tränare), VM- och OS-medaljer i Tre Kronor, norskt ligaguld, Elitserie-avancemang med Mora och totalt 24 år på tränarbänken.

Han fostrades i Conny Evenssons skola och förmedlade sedan sin kunskap i klubbar som Färjestad, HV71, Mora, Modo och Juniorkronorna under 80-, 90-, 00- och 10-talet.

Tills den där dagen då Viasat ringde.

– Ska jag vara ärlig var det Niklas Jihde som öppnade upp allt det här. Jag var tränare när Viasat klev in i ligan och Jihde, tillsammans med Rickard Segeborn (sportchef, Viasat och C More), stod framme vid podiet och berättade vad de ville göra med serien. Jag var den som var mest kritisk till det där, att de ville vara med överallt. Jag sa till dem att ”det är bara att glömma att det kommer funka”, men Niklas sålde in det och det gick inte att säga nej till den mannen. Sedan följde det där konceptet med till C More så vi har alltid haft en fantastisk relation med alla i ligan. De litar på oss. Det finns en respekt mellan allihopa.

Varför tror du att Hockeyallsvenskan lyckats bättre än SHL med att etablera en större närhet till spelare, ledare och supportrar?

– Dels är det hela konceptet, att vi är ute på matcherna och står mellan båsen, vi träffar spelarna hela tiden. Sedan finns det ingen spelare eller ledare som vill vara i allsvenskan, alla vill till SHL. Därför är alla måna om att synas i tv, prata och visa upp sig. Det är lite ”häftigt”. Jag minns killar som Wessner och Thelander som knappt spelat i SHL, de tänkte ”fan, vi är ju tv-stjärnor nu”. Det är en dröm och jag tror att många karriärer lyfts tack vare att alltfler har kunnat följa Hockeyallsvenskan. Många har blivit profiler.

All jävla dötid däremellan kommer jag inte sakna

När den allsvenska rättigheten sedermera flyttade från Viasat till C More hakade Lückner på.

Under åtta år, från 2015 till 2023, var han kanalens mest återkommande ansikte i den hockeyallsvenska tv-rutan.

– Jag började 2012, så jag kan alla vägar vid det här laget. Jag har åkt 3500-4000 mil varje säsong eftersom att jag inte direkt bor nästgårds med arenorna. Det är tre timmar med bil till Arlanda varje gång vi ska till Norrland exempelvis. Matcherna är fantastiskt roliga men all jävla dötid däremellan kommer jag inte sakna.

Du har kommit att bli Mr Hockeyallsvenskan för många. Vad känner du för det epitet, egentligen?

– Att det är jävligt roligt. Först var jag fyra år i Mora, så jag har varit i serien sedan 2008 faktiskt. Jag kan den rätt bra och jag har haft en fördel i att jag känner mycket folk som jobbar i hockey-Sverige. Jag har koll på tränarna, jag känner deras söner och nu börjar vissa av dem sluta, så plötsligt är det barnbarnen som ska in i hockeyn och då känner jag bara ”nä, nu får det vara nog” (skratt).

Vad skulle du själv vilja lyfta fram under de här elva åren som du upplevt i tv-rutan?

– Det finns otroligt många starka minnen. Jag har varit med när alla lag gått upp och åkt ned. Modo-Leksand 2016 sticker ut allra mest. Modo var bättre i 20 perioder i den serien men likförbannat gick Leksand ändå upp. Alla de kvalen mellan ligorna är givetvis speciella, men det har varit enskilda matcher också som Globen-matcherna och Mora-Leksand. Det var en jävla höjdare. Vi gjorde junior-VM i Toronto 2015 också, det är ett fint minne.

Lückner tillsammans med Niklas Jihde, som var programledare i Viasats allsvenska tv-sändningar under flera år. Foto: KENTA JÖNSSON / KENTA JÖNSSON FOTOGRAF KENTA JÖNSSON

Den extrema hockeynörden Harald Lückner har genom årens lopp slukat allt i sin väg. Som Lars Lindberg en gång sa ”det Harald Lückner inte vet om ishockey är inte värt att veta. Han är C Mores lexikon”.

Men, när livet som pensionär väl började missade Lückner faktiskt medaljmatcherna i den just nu största internationella landslagsturneringen.

– VM håller på att vattnas ur. Inte ens jag kollade bronsmatchen eller finalen i år. Det har gått för långt, det är inte roligt längre. Det är en b-lagsturnering tyvärr. Det blir ingen klass, utan det är slätstruket. Något måste förändras, säger Lückner med skarp tyckarröst, den vi lärt känna det senaste decenniet.

Vi har en bucket list som vi vill genomföra innan vi ligger under jord eller sitter på ett jävla hem

Han har däremot inga planer på att skärma bort den inhemska ishockeyn. Den fortsätter vara en hobby.

– Jag kommer fortsätta se matcher, det är inget snack om det. Jag kommer besöka gänget när de är i Karlskoga och jag kommer kanske se fler matcher med Färjestad live. Jag kommer inte kunna släppa sporten helt, det går bara inte.

Ja, kan du verkligen sätta punkt?

– Min fru hotar mig med att jag ska ge Segeborns nummer till henne, så att hon kan ringa honom i oktober-november någon gång, ”fy fan, ta in honom igen”. Skämt åsido, mitt liv blev annorlunda redan när jag blev expert. Som tränare var det 24/7. När du är expert kan du koppla bort det lättare.

Som pensionär kommer Harald Lückner kunna koppla bort ännu mer. Livet börjar nu innehålla ännu fler lediga dagar i kalendern.

Vemodigt, för en del.

Skönt, tycker Harald.

Han vill ju hinna uppleva mer än det hockeyarenorna bjudit på under de senaste fem decennierna.

– Jag har gjort det här tv-jobbet i elva år och upplevt väldigt mycket. Min fru har gått i pension och vi har en bucket list som vi vill genomföra innan vi ligger under jord eller sitter på ett jävla hem. Jag vill ha friheten med att kunna resa lite, vara i Spanien någon månad, åka till fjällen, hälsa på familjen som är utspridd i Genève och Karlstad. Jag behöver inte vara uppkopplad längre och det känns skönt. Jag är 66 år nu. Det var dags. Det är den enkla förklaringen till att jag lämnar.

