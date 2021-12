Här leds han ut efter smällen alla missade

Foto: C More

From fick ledas ut.

Foto: C More

Mathias From tacklas och blir liggandes.

Västerås besegrade Björklöven efter en riktig målfest.

Men samtidigt åkte Mathias From på en huvudtackling i den första perioden.

– Det är inte så bra just nu. Det är nog en rejäl hjärnskakning, säger sportchef Patrik Zetterberg i C More.