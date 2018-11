Leksand fick en drömstart på toppmatchen i Oskarshamn och redan i den tredje minuten gjorde gästerna 1-0 genom Tor Immo, som satte sitt fjärde för säsongen.

Tio minuter senare stod det 2-2.

Under 23 galna sekunder exploderade sen målskyttet i Be-Ge hockey center.

0-2 Thomas Valkvae-Olsen (12.02)

1-2 Filiph Engsundh (12.16)

2-2 Filip Sveningsson (12.25)

Oskarshamn gjorde sen ytterligare två mål och gick upp i ledning 4-2. Leksand var i brygga, men lyckades i den andra halvan av period två sätta tre snabba. Thomas Valkvae-Olsen kvitterade till 4-4 med sitt andra mål för kvällen, innan han sänktes av en lagkamrats skott.

– Aj, aj ,aj... hur gick det där? Det ser inte alls bra ut, det ser ut som att han får skottet rätt i huvudet, säger kommentatorn Stefan Klemetz i C More.

Historisk målexplosion i toppmötet

Enligt Twitter-kontot domarna.se är de tre målen på 23 sekunder de snabbaste i svensk elithockey på 2000-talet.

”Tre mål på 23(!) sekunder mellan Oskarshamn och Leksand. Hittar inget snabbare i HELA databasen på hela 2000-talet, från hockeyallsvenskan och uppåt”, skriver kontot.

Leksands målproduktion fortsatte i den tredje perioden och Linus Persson fastställde slutresultatet 7-4 i öppen kasse.

En fantastisk insats. Man kunde knappt drömma om att det skulle bli så här. jag tycker att vi släppte in dem lite för enkelt och sen stod det och vägde. Vi visade på en enorm moral och det känns jätteskönt. Nu blir det lättare att åka buss i sju timmar i natt, säger Leksands tränare Leif Carlsson till C More.

Inför matchen hade Oskarshamn släppt in färst mål i hockeyallsvenskan.

– Sju mål i baken på hemmaplan... då är det svårt att ta poäng, säger tränaren Håkan Åhlund.