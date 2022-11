Lyssna på Hockeypuls • Spotify • iPhone • Acast

2021 hade precis tagit plats i kalendern när Barometerns reporter Christian Gustafsson i en text lanserade Fredrik Söderström som en framtida tv-expert.

Söderström, som då var huvudtränare i den schweiziska andradivisions-klubben EHC Olten, tackade för Gustafssons spalter på sin Instagram – men meddelade i samma veva att expertgiget inte var något för honom:

”Spännande tanke och vänliga ord, men jag är inte konstant övertygad om att det är min plats på spelplanen. Risken finns att jag skulle bli hockeyns svar på Leif GW Persson.”, skrev han.

Vissa kan nog uppfatta mig som märkvärdig

Ett och ett halvt år senare gästar Fredrik Söderström Expressens podcast Hockeypuls.

Han gör det som expert, inte hockeytränare.

Och i dag minns han inte sina rader om Leif GW Persson.

– Har jag sagt det?, skrattar Söderström i podcasten.

Ja, du har till och med skrivit det själv.

– Det också, ja. Så kan det vara.

Vad menade du med det?

– Jag har lärt mig genom åren att jag är den jag är och jag kan inte göra så mycket åt det. Det får man gilla eller tycka är fel, för när man är lite yngre tror jag att det finns en tendens att försöka anpassa sig lite mer. Jag har nog alltid haft ett språk och sätt att prata på som kan bli komplicerat för vissa, inte att jag är intelligent på något vis men jag pratar på ett utsvävande sätt och ibland blir jag väldigt målande. Den risken fanns och den risken finns nog fortfarande.

Skulle du säga att ditt ordförråd passar bättre som expert än tränare?

– Där har du en poäng. En sak lärde jag mig under tiden utomlands, framför allt i Schweiz där jag var några år. Då var jag den enda svensktalande, jag hade med mig Dennis Hall och Tommy Sjödin, men andra året var jag ensam svensk. Då var engelskan det givna språket i ett fyrspråkigt land. Min engelska är helt okej men jag fick en insikt då att det som blir långrandigt på svenska blir komprimerat på engelska. När jag pratat svenska som tränare kan jag ha pratat över huvudet på vissa, jag kan ha skapat en del missförstånd. Vissa kan nog uppfatta mig som märkvärdig, även fast jag är den minst märkvärdiga vill jag påstå. Jag går inte med näsan i vädret på något sätt.

Men nu när du är inne på din andra säsong med C More, är du ishockeyns svar på Leif GW Persson?

– Jag gillar för det första Leif GW Persson, det finns något charmigt med personer som med sitt språk och sätt att uttrycka sig kan gå igenom tuffa och kritiska frågor eller konstateranden med värme. Jag har inga problem att anses som annorlunda, men jag tycker inte att jag sticker ut på något sätt. Jag har kommit in i en miljö där jag har väldigt stor respekt för de andra experterna, de är vansinnigt skickliga på sin sak, men jag får fortsätta vara mig själv.

På kort tid har Fredrik Söderström blivit ett populärt ansikte i tv-rutan. Foto: AXEL BOBERG / BILDBYRÅN

Fredrik Söderström, som vanligtvis täcker de allsvenska omgångarna men som även gästspelat i SHL-sändningarna, började på allvar fundera över sin plats inom ishockeyn under den sista tiden hos EHC Olten, under den så pandemidrabbade säsongen 20/21.

Han kom fram till att det var värt att testa expertyrket och säga tillfälligt farväl till tränarbänken som han stått på sedan 90-talet.

– När jag tackade ja till jobbet var det många i min närhet, med all välmening, som sa: ”Har du lyssnat på Sanny nu? Eller vad Wikegård säger?”. Jag gick med en klump i magen för jag visste att jag inte kunde vara Sanny (Lindström) eller Wikegård, jag kunde bara vara mig själv. Det är det jag försöker vara och det är även det rådet jag fått. Det är charmigt, att alla har sitt eget avsändarskap.

Dialogen mellan C More och Söderström började egentligen långt tidigare, men dalasonen avböjde förfrågningarna när de dök upp.

Han var ju hockeytränaren Fredrik Söderström, inget annat.

– Media är en del av jobbet som tränare och jag tror inte att speciellt många går och tänker på att man kan vara en del av den andra sidan. Det gjorde inte jag i alla fall. Jag jobbar med Harald Lückner nu, som är en varm och omhändertagande person, men jag vet att jag fräst åt honom som tränare tidigare. När han jobbade på Viasat som expert tänkte jag ”gå ned själv då, gubbjävel”. Den känslan finns efter en förlust när man får en fråga eller kritisk formulering.

Trots betänkligheterna skedde övergången från tränare till tv-expert naturligt och smärtfritt. Fredrik Söderström har under sin relativt korta tid hos C More kommit att bli en av kanalens mest omtyckta hockeyexperter.

Han vill själv lyfta fram – och tacka – sina kolleger.

– Jag har en ödmjuk approach till uppdraget. Det gör att jag lyssnar på andra experter och kommentatorer. C More är familjärt på det sättet att exempelvis Sanny eller Wikegård kan skicka ett sms och berömma eller ställa en fråga, ”ni borde ha tänkt på det här”. Det är viktigt.

Lyssna på hela avsnittet med Fredrik Söderström i spelaren nedan eller i Hockeypuls podcast: