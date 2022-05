Samma veva år efter år.

C More ringde – Fredrik Söderström svarade – men tackade vänligt nej.

Det var ju inte nu det skulle hända.

– Rickard Segeborn (programchef TV4 & C More) är en envis person och han har fiskat under årens gång. Om jag skulle kunna tänka mig den här rollen. För något år sedan kändes det här väldigt långt bort. Jag såg ju mig själv som tränare.

Men sedan hände nu.

Eller rättare sagt, en pandemi lamslog världen och en konsekvens i det:

I en anonym schweizisk tränartillvaro, åtminstone för den breda svenska hockeymassan, började Fredrik Söderström fundera på det där C More-erbjudandet.

Kanske nu, ändå.

– Jag hade två fina år i Schweiz men det var en tid då hela världen mådde dåligt med tanke på pandemin. Jag kände mig lite låst och jag funderade: Är det värt det? Att vara tränare är ju häftigt, du får jobba med människor som har höga ambitioner men det är tufft och det äter på en. Förra året kände jag flera gånger: Är det värt det?

Fredrik tänkte om, och hörde av sig:

– Äh, låt oss testa, vi kör ett år.

Jag har känt mig som en praktikant

Ett avtal, över säsongen 21/22, signerades med C More.

Fredrik Söderström hängde av sig den tränarkavaj han burit sedan 1997.

Nu skulle han plötsligt bevaka den liga som han länge varit en del av.

– Det jag kände mest stress över var att folk...

Rösten på andra sidan telefonlinjen tystnar för en sekund.

– Alltså, förra sommaren, när allt blev klart med C More, då började många fråga om jag hade kollat på Wikegård eller Sanny (Lindström) för att veta hur jag skulle vara. Jag minns att jag kände en press över att folk kanske förväntade sig att jag skulle vara som dem, ”men jag är ju inte som dem”.

– Men tidigt insåg jag att jag behövde vara mig själv, på gott och ont, och det fick folk bara köpa. Det går faktiskt inte att göra det på något annat sätt.

Efter den insikten kastades Fredrik in i hetluften direkt.

Efter upptaktsträffen i september väntade seriepremiär med ett helt nytt upplägg i C Mores allsvenska sändningar.

– Jag fick alltså börja med en ”Superfredag”, med dubbla matcher. Pulsen var över 120 och min Apple-watch varnade mig att jag kunde ha hjärtfel, så spänd var jag, säger han och skrattar.

– Och det är verkligen en sak att vara på den andra sidan, som tränare, men att själv vara i media med allt vad det innebär – det är en helt annan sak. Jag är tacksam för det tålamod alla visat mig, för jag har känt mig som en praktikant.

Så har det inte uppfattats av tittarna.

– Det blir jag glad över att få höra, men jag har suttit som ett frågetecken under möten då de använt begrepp som jag inte har en susning om. Någonstans har jag vandrat den hårda vägen den här säsongen men jag har känt en sådan support från alla.

Tre herrar med HA i hjärtat. Foto: JOHAN LÖF / BILDBYRÅN

Alla är verkligen alla när Fredrik Söderström talar.

Ingen nämnd, ingen glömd brukar det heta, men Fredrik hade gärna tackat alla han stött på under det här året – men så många tecken rymmer inte den här texten.

– De jag fått jobba med, och det är inte bara de som syns i rutan, de är bra människor. Personer i min roll är lite samma skrot och korn. De som har varit med i racet, de som har åsikter och de som blir bedömda hela tiden men de stora krafterna och den stora professionalismen finns hos de som inte syns. Allt ifrån producenter till kamerafolk och ljudmänniskor. Jag är fascinerad av hur galet skickliga de är.

Mest förknippad har Söderström ändå blivit med parhästen Lars Lindberg, programledare för Hockeyallsvenskan, som Fredrik tidigare bara sett på tv och aldrig tidigare träffat.

Trots att de simmat i samma vatten.

– Han kom in i Hockeyallsvenskan precis när jag försvann utomlands, sedan har jag självklart sett honom som en varm person utifrån. Och jag skulle vilja påstå att han är en av allsvenskans främsta företrädare. Han är en profil och han har ett engagemang som är enormt. Det har därför blivit lätt för mig att ta rygg på honom, för han har kunnat lasta upp siffror och fakta på bordet som jag sedan försökt värdera och bedöma. Vi har byggt upp en härlig relation som jag är väldigt tillfreds med.

Kliver jag in som tränare igen, då skulle jag vara en bättre tränare

Lågan tändes, kemin uppstod och efter en tid av acklimatisering i sin nya roll började Fredrik Söderström känna att han hade något att tillföra till C Mores hockeyallsvenska sändningar.

– De verkar uppskatta vad jag gör, eftersom de åtminstone inte vill avsluta det här. Därmed inte sagt att tränarlivet är över. Det fina med C More är att de gett mig en öppning för att kliva på ett tränarjobb.

Den berömda outen.

– Ja, hehe. Den är tillfredsställande för båda parter. För C More är deras experter fortsatt relevanta och intressanta, för mig – som inte känner mig klar som tränare – får tid att investera i mig själv på ett annat sätt. Det har varit fräckt under det här året att träffa spelare, tränare, sportchefer och klubbledare neutralt. De har inte varit mina fiender, som du ser de som när du är tränare. Då ska du klå dem där. Nu har jag fått samtala och sett hockey på ett annat sätt. Kliver jag in som tränare igen, då skulle jag vara en bättre tränare. Men jag jagar inget. Det här året har gett mig mersmak. Jag är med i racet men jag slipper vardagen som är kravfylld och tuff ibland.

Hur har du tacklat det alla experter får tackla, att bli anklagad för att heja på ett specifikt lag?

– När jag var tränare förstod jag att jag blev en offentlig person, du kan få skit av egna och motståndarfans, men då kändes det rimligt för du representerade en klubb. I den här rollen är du neutral men du är ju den första de kan ge sig på: ”Varför sa han inte att det där var en utvisning?”.

– De måste avreagera sig helt enkelt, inte minst på sociala medier. Jag finns där men jag är inte brutalt aktiv och jag provocerar inte heller, jag vill inte ta ställning, men jag har nåtts av arga mejl och sms under året. Folk rasar – men det måste du borsta av dig. Det bekommer mig inte nämnvärt.

”Det här året har gett mig mersmak.” Foto: AXEL BOBERG / BILDBYRÅN

Det ena ledde till det andra under den här säsongen, C More upptog en dialog om förlängning och Fredrik övervägde sina alternativ.

Under säsongen hade ändå klubbar hört av sig. Vissa med konkreta bud, faktiskt.

Tankarna snurrade: Skulle han inte tillbaka in i tränarsvängen?

– Det har funnits intresse, absolut, och jag har funderat, men jag har också varit tydlig med att avspisa dem. ”Jag har det för bra, jag behöver det här, jag vill inte kasta mig in i något”, har jag sagt till dem. Sedan finns en kittlande tanke där. Jag vet hur inspirerande tränaryrket är, men jag vill inte överge något jag gett mig in i. Lärdomarna jag samlat på mig från det första året vore dumt att inte bära med sig in i framtiden.

Vilka var egentligen de där klubbarna som hörde av sig?

– Hehe, det kommer jag inte avslöja här, men utländska och allsvenska lag har hört av sig där det funnits ett konkret intresse. Och det kanske är logiskt med tanke på att jag varit med ett tag, men ibland framstår du nog i tv som mer briljant än vad du egentligen är. Det är lätt att skriva folk på näsan när man har facit i hand, jag har själv suckat över experter när jag var tränare: ”fan, du vet ju inte hur det är att vara i ett lag...”.

Du har kanske under det här året fått utmana vissa fördomar du haft om mediebranschen.

– Definitivt. Det är en hårt arbetande del av idrotten, som man föraktfullt kanske ibland tycker lägger näsan i blöt eller att de stör, men alla är beroende av varandra. Vi behöver varandra, och det var jag nog förståndig nog att förstå när jag var tränare också.

Det här är ett nytt sätt att lära sig leva på

När Fredrik Söderström väl förlängde med C More, då skrev han ett betydligt längre avtal än det från förra sommaren.

Tre år blev det, till slut.

C Mores och TV4:s programchef på sporten – Rickard Segeborn – hade alltså inte bara lyckats övertala Söderström att testa, utan även att stanna hos bolaget.

– Vi är väldigt glada att Fredrik vill fortsätta hos oss. Han har gjort det riktigt bra och är en perfekt pusselbit i vårt hockeygäng. Fredrik bidrar så klart med sina gedigna hockeykunskaper, men lika mycket med sin värme, sitt finurliga språk och glimten i ögat, säger Segeborn över sin senaste förlängning.

Fredrik Forsberg, hjälte för sitt HV71. Foto: PATRICK TRÄGÅRDH/TT / TT NYHETSBYRÅN

I veckan avslutade Fredrik Söderström sin första säsong som expert hos C More.

Det sista han såg, det sista han tyckte till om, var HV:s övertidsavgörande mot Björklöven och avancemang till SHL.

När Leksandssonen Fredrik Forsberg prickade in sitt hattrick visste Leksandsbon Fredrik Söderström att han bara hade en hotellnatt kvar innan han fick sova i sin egen säng igen.

– Jag har tappat perspektivet men under de senaste två månaderna har jag nog varit hemma i huset en handfull dagar, kanske mindre. Jag hade inte tänkt på det här, vilket kanske är korkat, men det är ju bara bortamatcher?

Som tränare hade du några hemma i alla fall.

– Precis. Hälften av tillfällena kunde du vara hemma samma kväll, men det blir mycket resande i den här rollen. Och naiv var jag, att tänka att Leksand är en bra plats att utgå ifrån geografiskt. Arbetet är alltid lustfyllt, men resandet äter på en – även fast de hade förberett mig på det. Men jag har ingen anledning att klaga.

Är du i tankar på att flytta till Stockholm?

– Nej, jag köpte hus i Leksand för två år sedan och jag har min bas här. De människor jag trivs med finns här. Större delen av säsongen har ju varit bra, du är ledig en större tid än som tränare. I alla fall mentalt.

Hur många matcher blev det under säsongen?

– Jag och Harald har nog gjort i stort sett samtliga matcher i allsvenskan. Dessutom har det blivit några studiomatcher i SHL, också. 89 matcher räknade jag det till. Det har blivit mycket – men jag ville det också. Jag kan inte klaga, det har varit en ynnest att få göra det.

Men nu har du väl ändå officiellt gått på sommarlov?

– Ja, och det är med viss charm jag längtat efter det. Jag ser fram emot att vara tillgänglig och social, men jag vet att det kommer komma en stress av att inte göra någonting. Det här är ett nytt sätt att lära sig leva på, som tränare var du ändå engagerad under somrarna. Nu upphör det – och jag är ingen expert i fotboll, speedway eller golf. Jag får hålla mig borta från tv-rutan och samla kraft, och det är kanske lika bra, så inte folk tröttnar på mig.