Forsberg-bröderna från Leksand vet hur man hittar nätmaskorna. Det är sedan gammalt.

Storebrorsan Filip Forsberg har varit en stabil skytt för Nashville under flera säsonger och har i år krossat sitt personliga målrekord.

Med två matcher kvar av NHL:s grundserie är han dessutom nära att krönas till svensk målkung då han leder den blågula målligan med 42 baljor kontra Elias Lindholms 41.

– Han har varit borta på grund av skada också. Han har en grymt bra säsong och Nashville har löst slutspelsplatsen också. Det känns som att de slår i underläge nu, de har ingen press på sig. Hans kedja och Roman Josi har burit laget, de har varit precis så bra som de måste vara, säger en imponerad lillebror.

Skrattar till när han hör brorsans uppmaning

Själv har Fredrik Forsberg under vintern bombat in mål för HV71 och är – precis som Filip – i toppen av en målkolumn just nu:

Det allsvenska slutspelets målliga.

I finalmatch tre mot Björklöven skickade han in det svarta gummit i nätmaskorna två gånger om vilket betyder att han nu står noterad för nio mål.

– Det känns bra. Vi tar en seger här uppe, det är starkt. Vi klarar av deras storm i början, med lite tur, och Larsson är bra i kassen. Sedan tar vi över och det är rättvist att vi vinner.

Personliga bedrifter är under den här tiden ändå sekundärt, tycker Fredrik Forsberg.

Det finns bara ett mål med den här finalserien mot Björklöven: Vinn fyra matcher och återta SHL-kontraktet.

– Det var viktiga mål i den här matchen, men det handlar om att laget ska vinna. Nu gjorde jag två, nästa gång kan det vara någon annan, det spelar ingen roll.

De flesta verkar bevisligen tro att HV71 kommer lyckas med sin SHL-målsättning.

Så även Filip Forsberg.

I SportExpressens jättetips inför finalen, där över 110 personer deltog, trodde Filip på HV-seger och att Fredrik skulle vara tungan på vågen.

”Jag tror att HV vinner med 4-1 och brorsan blir hjälte”.

Fredrik skrattar till när han hör brorsans tips.

– Haha, jag tar det alla dagar i veckan! Jag ska göra så mycket jag kan för att han ska få rätt.

Han sätter lite press på dig ändå?

– Ja, men det ska jag ha. Annars utvecklas man inte. Det är viktigt att sätta press, och det har vi där inne (omklädningsrummet).

Målkungen. Foto: JOHAN LÖF / BILDBYRÅN

Ska HV71 lyckas med sin målsättning – att nå SHL – då krävs två segrar till mot Björklöven.

– Vi har haft det här målet sedan i maj. Vi har vetat om att det ska bli tufft, men vi har ett bra lag. Det är en del skador, men vi har sådan bredd. Vi ska vinna fyra matcher, om det tar fem eller sju matcher spelar ingen roll, avslutar Fredrik Forsberg.

