Tobias Enström har spelat 17 matcher i Hockeyallsvenskan sedan comebacken från NHL, men har hittills inte lyckats göra något mål.

Det ändrade han på i kväll, när han kvitterade till 1-1 för Modo mot Västerås.

– Vilket skott han får på! Han kommer in och presenterar sig här, säger Björn Hansén i C More.