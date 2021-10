Forsberg hjälte i Smålandsderbyt

Det blev till slut en målrik tillställning i säsongens första smålandsderby, när Troja/Ljungby tog emot HV71 under onsdagskvällen inför ett fullsatt Ljungby Arena.

Gästerna tog ledningen tidigt i den första perioden efter att backen Daniel Norbe nypt dit ledningsmålet efter en kontring. Det skulle också bli den första periodens enda mål.

Fredrik Forsberg blev hjälte

Den andra perioden skulle dock bjuda på desto mer. Hemmalaget Troja/Ljungby kvitterade först innan HV71 sedan gick upp till 1-4 inom loppet av dryga tio minuter.

Fredrik Forsberg blev stor matchhjälte för sitt HV71 med sina tre assister och med sitt mål som kom till via ett straffslag i den tredje perioden.

– Jag gör väl en helt okej match, jag börjar lite trevande och sen växte jag in i det. Andra perioden är bra och i den tredje blir det ännu mer. En jämn och tajt match, vi fick slita ordentligt för de här tre poängen. Vi visste om att det skulle se ut så här i en full arena, vi lyckades inte riktigt stoppa deras fart men det är otroligt starkt att få med sig tre poäng, säger Fredrik Forsberg till C More.

Alla resultat i hockeyallsvenskan Björklöven-Mora 8-2 Almtuna-Karlskoga 1-2 Södertälje-Västerås 2-5 Vita Hästen-Tingsryd 2-1 Troja/Ljungby-HV71 3-6 Kristianstad-AIK 3-1 Visa mer

