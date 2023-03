Bara nio spelare har varit yngre när de debuterat i landets näst högsta serien.

Men ingen har gjort mål vid en tidigare ålder än Filip Ekberg nu gjort i hockeyallsvenskan.

För vid en ålder av 15 år och 328 dagar debuterade forwarden för Almtuna i hemmamatchen mot Östersund under onsdagskvällen.

Väl där lyckades han dessutom bli målskytt.

För med 16.52 spelat av den första perioden serverades Ekberg av Hampus Harlestam och satte pucken högt bakom Isak Mantler i bortamålet till 1–0.

– Jag vänder hem först och så blir det en brytning framför mål. Jag försöker hamna rätt och får en asbra pass från Harlestam. Jag lade den på mål och så gick den in. Jag försökte bara få den på mål, säger målskytten själv i C More.

Därmed blev Ekberg hockeyallsvenskans (och elithockeyn, med SHL inräknat) yngsta målskytt någonsin. Därmed slog han Nils Höglanders notering som var 16 år och 8 dagar.

– Jag hörde något om det… att om jag skulle göra mål kunde jag bli det. Men jag tänkte aldrig att det kunde hända. Så det är sjukt, säger Ekberg.

Väl i den andra perioden var det dags igen, tro det eller ej.

För Filip Ekbergs succé fortsatte när han gjorde ytterligare ett mål till 3–0 för Almtuna. Återigen på passning från Hampus Harlestam, samt Emil Westerlund.

Matchen pågår och står 3–0.