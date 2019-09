Premium Manager är ett så kallat Fantasy Manager-spel. Det går ut på att du tar ut ditt eget lag i en idrott, baserat på hur du tror att de spelarna kommer att klara sig under den kommande säsongen.

Först ut i Premium Manager är de svenska högsta hockeyligorna för herrar: SHL och Hockeyallsvenskan.

Här listar Robin Lindgren sina fynd samt spelare han skulle hålla sig undan (utan inbördes ordning).

LÄS MER OM PREMIUM MANAGER HÄR.

Fem största fynden i Hockeyallsvenskan

Cristopher Bengtsson, Södertälje SK.

Position: forward. Värde: 8,5 mkr.

Öste in poäng för två år sedan i Hockeyallsvenskan då han var just Södertäljes stora offensiva kraft och en av ligans bästa spelare. Slog sig inte in i SHL förra säsongen men lär göra braksuccé nu när han är tillbaka i Hockeyallsvenskan. För bara 8,5 miljoner kronor kommer han ge dig mycket poäng för pengarna, och det låga priset lösgör dessutom summor att lägga på dyrare spelare.

Jens Lööke, Timrå IK.

Position: forward. Värde: 9,0 mkr.

Tillbaka i Timrå efter två år i AHL där han med all säkerhet utvecklats och blivit en bättre spelare. Mycket talar för att han kommer att få spela med Jonathan Dahlén i vinter och bara det talar ju för poäng. Kostar 9 miljoner kronor vilket känns väldigt prisvärt och det här är en spelare att satsa på från början.

Anton Öhman, Modo Hockey.

Position: back. Värde: 9,0 mkr.

Offensiv slagkraft som lär gå i första powerplay för Modo - ett powerplay som lär ösa in mål vilket kommer ge Öhman en hel del poäng. Är inte ens topp-15 av de dyraste backarna i Premium Manager vilket känns konstigt, för känslan är att Öhman kan vara en av ligans absolut poängstarkaste backar i vinter.

Oskar Drugge, AIK.

Position: back. Värde: 7,5 mkr.

Lyckades inte alls i Timrå förra säsongen, och SHL kändes kanske lite för tufft för Drugge. Men i Hockeyallsvenskan är han ett beprövat kort och i AIK lär han bakom Johan Larsson få störst roll bland backarna, och spela många minuter i powerplay. För bara 7,5 miljoner kronor känns det här som en av de absolut mest prisvärda backar i spelet. Kap!

Alexander Sahlin, Södertälje SK.

Position: målvakt. Värde: 7,0 mkr.

Någon gång måste ju klassiska SSK lyckas, och nog finns det lite där som talar för att det kan bli en fin vinter den här gången. Sahlin är en väldigt vass målvakt som om allt klaffar kan komma att vara i absoluta toppen av ligans målvakter och då den positionen ofta är en plats man kan spara mycket pengar på så känns 7,0 miljoner kronor väldigt värt.

Fem spelare som du bör hålla dig undan från

Emil Kruse, Västerås IK.

Position: målvakt. Värde: 8,0 mkr.

Är den dyraste av alla målvakter, och kostar dig nästan en tiondel av din totala budget. Västerås var ju förra säsongens stora succélag med Samuel Ersson som stor frälsare längst bak. Känslan är att Kruse inte riktigt är på samma nivå, och Västerås som blivit rejält länsade av sina bästa spelare från då kan lär inte göra en lika bra säsong. Kruse är bra på sina bra dagar, men det här kan vara ett köp du får ångra.

Jimmie Jansson, Västerås IK.

Position: back. Värde: 9,5 mkr.

En av de dyraste backarna i spelet, men i mina ögon är han inte riktigt värd det höga priset. Gjorde visserligen bra säsong i fjol, men med känslan av att Västerås försvagats så känns det väldigt osäkert att Jansson kan göra lika många poäng i vinter. Jag skulle inte lasta 9,5 miljoner på honom i alla fall. Finns betydligt bättre spelare för samma peng.

Viktor Hertzberg, Västerås IK.

Position: forward. Värde: 12,5 mkr.

Öste in poäng förra säsongen, och kanske är det märkligt att han ändå hamnar här. Men för 12,5 miljoner kronor? Njae. Jag är tveksam. Västerås har ingen Tony Mårtensson som kan mata Hertzberg med passningar och känslan är att det inte alls kommer bli samma poängskörd i vinter. Med en av de dyraste prislapparna i spelet så skulle jag avråda från att ta in Hertzberg.

Tony Mårtensson, Almtuna IS.

Position: forward. Värde: 15,0 mkr.

52 poäng i ligan förra året, nu kanske ni undrar om det har brunnit i huvudet på mig. Men Almtuna har blivit länsade på många av sina främsta spelare, det finns inte längre kvar lika många spelare som kan förvalta Mårtenssons passningar och han har dessutom blivit ett år äldre. För 15 miljoner kronor skulle jag alla dagar i veckan ta Jonathan Dahlén före Tony Mårtensson.

Joakim Hagelin, Modo Hockey.

Position: forward. Värde: 10,0 mkr.

Gjorde en stark säsong i fjol och är en vass HA-spelare. Men Modo har bättre trupp nu än då, och frågan är var Hagelin hamnar i hierarkin. Innan vi vet om han får en bra roll så är det inte värt att lägga en tiondel av budgeten på Hagelin. Jag skulle inte våga ta det beslutet i alla fall.

LÄS MER: Här är fem fynd och fem varningar i SHL

LÄS MER: 25 bästa värvningarna i hockeyallsvenskan