Får matchstraff direkt: ”Jobbiga bilder att se”

Hockeyallsvenskans suveräna serieledare Timrå gästade under fredagskvällen Tingsryd, och det small till direkt.

För redan efter sex minuter åkte hemmalagets Sebastian Åkesson på en tuff knätackling av Per Svensson. Timråbacken tacklade omkull Åkesson vid mittzon och denne föll illa. Svensson åkte först på en utvisning men efter en diskussion mellan domarna blev det matchstraff för 32-åringen. Åkesson såg ut att ha rejält ont när han satte sig i båset.

– Aj aj aj, det gör ont det där. Det är en rejäl tryckare, och det är jobbiga bilder att se. Han (Sebastian Åkesson) leds av isen. Men Svensson kliver in med en tuff satsning, säger kommentatorn Linus Eklund i C More.

Timrå leder efter den första perioden med 1-0 efter mål av Erik Walli Walterholm.

Matchen pågår. Texten uppdateras.