Erkänner nu farhågan: ”Det var alarmerande”

Björklövens nye huvudtränare Viktor Stråhle, 32, har fått en smakstart på sitt uppdrag i björkarnas stad.

Sedan han tog över tränarsysslan efter Hans Wallson i slutet av februari har Stråhles manskap radat upp fem segrar på fem allsvenska fajter. Vilket betyder att Björklöven, just nu, har Modos andraplats i sikte med tre omgångar kvar av hockeyallsvenskan.

Stråhle, som skrev på ett avtal till våren 2023, berättar i Expressens podcast Hockeypuls att han ville korrigera tre saker när han blev ansvarig för Lövens herrlag.

– Jag blev smickrad när jag fick frågan givetvis. När man ska ta över något, då blir man mer kritisk och tittar på varför det ser ut som det gör. Positionen i tabellen var ganska bra, men spelmässigt, vad är det som inte stämmer?

Vad fastnade du vid då, vad överensstämde inte med tabellpositionen?

– Björklöven drev inte matcherna. Det var enkelt att ta sig in i deras zon, man fick mycket över sig hela tiden och man behövde kämpa för att skapa någonting. Det slog mig direkt.

Hur korrigerar man det då, på kort tid?

– När jag fick frågan tittade jag video, både enstaka situationer och helhetsbilden i spelet. Då kom jag fram till tre alarmerande saker. Efter det kollade jag om det stämde överens med siffrorna, det fick jag stöd för. Sedan tog jag hjälp av en extern statistiker, där jag också fick stöd. Då frågade jag mig själv: Klarar jag av att sätta det här, är jag kapabel och har jag rätt kunskap och redskap? Svaret var ja.

DE TRE SAKER STRÅHLE FÖRÄNDRAT Forecheck: – Det är cirkulärt, det finns inte bara ett fel. Förändrar man någonting, då måste man förändra i allt egentligen. Forechecken är en sak och var vi sätter puckarna för att kunna sätta fast lagen. Hemgångarna: – När vi inte får fast dem i offensiv zon, hur kan vi fortsätta vara aggressiva? Det har inte Björklöven varit innan. Det var det mest alarmerande, i siffrorna och videon. Det var för enkelt att ta sig in i vår zon. Man ville äga insidan hela vägen, men jag lever i tron att du inte behöver ge upp insidan för att vara aggressiv – om du gör rätt. Defensiv zon: – Inga större förändringar, men det är mer noggrant med detaljerna. Jag trycker på det på mitt sätt och försöker förklara varför med video, varför man ska vara på en viss plats eller ha klubban i en viss riktning. Visa mer

SportExpressen träffar 32-åringen från Älmhult dagen efter segern över Vita Hästen.

Klockan är lunchtid slagen, men Stråhle har varken ätit frukost eller lunch än.

Endast en snusdosa syns till, den ligger på skrivbordet, bredvid den laptop som lyser upp ena hörnet av tränarrummet. Gårdagens match analyseras noggrant.

Stråhle gillar detaljer. Underliggande statistik. Video.

– Jag gör det egentligen mer för min egen skull än spelarnas, så att jag kan se att vi gör rätt saker i vårt spelsystem och de förändringar vi försöker få till.

Han är förvånad över hur snabbt spelarna svarat på justeringarna som implementerats.

– Jag känner mig nästan naiv men det har fungerat nästan för bra. Det har varit väldigt positivt. Det lös direkt i ögonen på spelarna. Alla vill – och det har jag aldrig betvivlat. De vill något med det här, de vill skapa något bra.

Lika tacksam är han över sportchef Per Kenttäs stöd och deras samsyn på hur Björklöven ska uppträda ute på isen.

– Spelsystemet liknar det jag bedrev under Malmö- och Pantern-tiden. Jag visste vad jag skulle komma till, och det var en bidragande orsak till att jag klev rakt in i det. Hade det varit en spelfilosofi som jag inte står bakom, då hade jag inte gått in under säsongen.

När Kenttä ringer, säger han: ”Du får uppdraget som huvudtränare, men då ska du göra det på vårt och mitt sätt”, eller säger han: ”Här, det är din show”?

– Han säger följande, att Björklöven äger sin egen playbook och föreningen har sin syn på ishockey. Den är inte fulländad utan den lever. Men förändringarna jag ville göra fick jag göra. Hade inte han tillåtit det, då hade jag inte kunnat ta jobbet.

Sportchefen Per Kenttä på sitt kontor. Foto: JOHAN LÖF / BILDBYRÅN

Coachlivet i Umeå har minst sagt startat i dur för Viktor Stråhle, men han håller fötterna på jorden inför avslutningen av grundserien och det annalkande slutspelet.

– För varje dag som går i den här branschen blir jag mer ödmjuk. Du vet hur fort det kan gå mellan himmel och helvete, men jag ser en stor möjlighet i Björklöven och jag känner att jag har kapacitet att göra något bra av det här.

