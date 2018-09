Enström bakom segern i Modos klassikermöte

Modo föll tungt på Hovet mot AIK senast och fick utstå hård kritik från egna tränaren Björn Hellkvist.

Kanske var det helt rätt medicin från tränarens håll.

I klassikermötet med Leksand kom Modo ut som ett nytt lag och satte tonen direkt inför 4 375 åskådare på hemmais.

Victor Berglund placerade in 1-0 halvvägs in i första perioden. Repliken från Leksand kom halvvägs in i andra perioden när Thomas Valkvae-Olsen snodde pucken och passade fram Oskar Lang som tryckte in 1-1.

Modo lyfter i tabellen

Sedan tog Modo över showen.

Joakim Hagelin styrde in 2-1 på Tommy Enströms skott – hans första mål för klubben efter fem träningsmatcher och fyra seriematcher.

Därefter pangade Lukas Wenblom in 3-1 där Tobias Enström fick en assist.

Kalle Jellvert punkterade matchen till 4-1. Det kunde ha blivit större siffror än de 4–1 som blev, men Leksands målvakt Axel Brage jobbade hårt och motade hela 34 av 38 skott att jämföra med Leksands 15 skott under matchen.

I slutet av matchen utbröt ett större bråk mellan flera spelare. Orsaken var att Jesper Ollas kom in i full fart i offensiv zon – och åkte rakte in i en knäestående Jonathan Johnssons huvud.

– Det blir väldigt irriterat hos Modospelarna. Det blir en hög utav spelare, säger kommentatorn Stefan Klementz i C More.

"Modo är bättre än vad vi är"

Bland annat så visades Modos Tommy Enström ut 2+2 för slagsmål. Modo höll undan till seger med 4-1 och lyfter därmed till andraplats i hockeyallsvenskan.

– Just nu är Modo bättre än vad vi är. Vi förlorar mot ett bättre lag, säger Leksands tränare Leif Carlsson efter matchen.

Joakim Hagelin var lättad efter matchen över att äntligen ha gjort mål.

– Det var grymt skönt. Framförallt känner jag mig lättad, säger Hagelin till Allehanda.

– Det har studsat lite mot i början men så är hockeyn. Jag hade nog tagit det på ett annat sätt för tio år sedan, fortsätter han.