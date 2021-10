Färjestads målvaktssida har varit en följetong under både försäsongen och upptakten av grundserien. Särskilt under de senaste dagarna då Karlstadsklubben närmat sig en affär med tjecken Dominik Furch, som presenterades under den gångna helgen.

Sedan nyheten offentliggjordes har FBK-ledningen sökt en lösning för tredjemålvakten Jesper Eliasson, 21, som fått vakta båsdörren under samtliga SHL-matcher denna säsong.

Spelade för Almtuna 19/20

Nu har Färjestad och den allsvenska serieettan Almtuna kommit överens om ett lån för resten av säsongen, något SportExpressen kunde avslöja under måndagskvällen. Eliasson väntas anlända till Uppsala inom kort och kommer med största sannolikhet stå redan på onsdag då AIK gästar.

Jesper Eliasson har ett förflutet i Almtuna. Han var under säsongen 19-20 utlånad från Växjö Lakers till den allsvenska klubben. Nu blir det en återförening för parterna.

– Skönt för Jesper att det vart klart så snabbt och att han får en bra chans att spela matcher och fortsätta utvecklas, skriver Färjestads GM Peter Jakobsson i ett sms till Expressen.

SportExpressen har försökt nå Färjestads general manager Peter Jakobsson och Almtunas sportsliga ledning utan framgång.