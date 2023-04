Det fortsätter att gå hett till i semifinalserien mellan Djurgården och Björklöven.

För Johan Garpenlövs lag har det hittills kostat två målvakter.

I den första semifinalen kolliderade succémålvakten Carl Lindbom med en motståndare och tvingades halta av isen.

In kom Matthew Galajda som vaktat Djurgårdens mål sedan dess.

I den andra perioden av lördagens match var olyckan framme även för honom.

I början av den andra perioden fullföljde Björklövens Alex Hutchings en situation in mot mål och åkte rakt in i Galajda

Djurgårdsmålvakten blev liggandes på isen en stund innan han kunde resa sig upp och ta sig ut i båset. Han lämnade därefter Djurgårdens bås och gick ut i omklädningsrummet på Hovet.

Ännu en målvakt skadad för Djurgården

Hutchings visades ut i två minuter.

– Jag gillar när spelare tar kampen in mot mål. Men här ska vi upp på en femma. När man kör in på målvakten så där ska man få stryk, säger C Mores expert Mikael ”Daggen” Eriksson.

När Galajda inte kunde fortsätta spela ersattes han av Jesper Myrenberg, inlånad från Linköping, som på sin 23:e födelsedag fick göra debut för Djurgården.

Efter målvaktsbytet hade Djurgården ingen reservmålvakt i båset.

– Vi har en som stod matchen ut i alla fall. Jag har inte hunnit kolla, säger Djurgårdens tränare Johan Garpenlöv.

Garpenlöv var nöjd med Myrenbergs insats.

– Han har haft semester och kommer hit. Han gör det jättebra.

Djurgården har nu både Matthew Galajda och Carl Lindbom på skadelistan. Garpenlöv säger sig veta statusen på Lindbom.

– Jag vet. Men inget jag kommer säga.

Djurgården vann med 5-4 och kvitterar matchserien till 2-2.