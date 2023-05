Beskedet kommer bara dagar efter Djurgårdens finalförslut mot Modo, som innebär att klubben spelar i hockeyallsvenskan ytterligare en säsong.

I ett uttalande på Djurgårdens hemsida skriver ordförande Stefan Fritzdorf om vad beslutet grundar sig i:

”Styrelsen och Thomas Kraft kan efter det gångna året konstatera att de har olika uppfattningar om klubbens väg framåt.”.

Erik Ek kommer att ersätta Kraft.

”Tillförordnad vd blir entreprenören Erik Ek som under flertalet år varit engagerad och stöttat klubben i många projekt. Erik kommer med stöd av Thomas att under de kommande veckorna att fasas in i verksamheten.”, skriver Fritzdorf.