Publikfest på ett fullsatt Hovet var det som väntade Djurgården i hockeyallsvenskans premiär.

Väl där var det också hemmalaget som, i stark medvind, tog tag i matchen mot Västerås.

För efter knappa sju minuters spel fick Djurgården också chansen att spela powerplay. Då ringde det med 7.14 spelat. Detta sedan Olle Liss serverats en fin passning av Daniel Brodin.

Därefter fortsatte hemmalaget att ligga på framåt och fick med sig ett par utvisningar. Däribland en på fem minuter sedan Jimmie Jansson-Lorek tilldelats fem minuter för en boarding på Marcus Krüger.

– Han kommer in bryskt, Jansson. Men jag vet inte om det ska vara något mer än en tvåa. Men han måste tänka efter innan han kliver in så i den situationen, sade Harald Lückner i C More.

”Behöver knäppa hjälmen, femman är jävligt tuff”

I det efterföljande numerära överläget, som inleddes i spel fem-mot-tre, gjorde Djurgården så väl 2–0 som 3–0.

Först styrde Daniel Brodin in Olle Liss skott med knappa sex minuter kvar av perioden. Endast 40 sekunder senare kom nästa mål. Då var det ytterligare en hemvändare som fick nätkänning i form av John Norman.

– Det var skönt. Vi kommer ut starkt, vi sa att vi inte skulle hålla igen och trycka på gasen, säger Olle Liss.

Alla Djurgårdens mål kom i numerärt överläge.

– Vi har nött ganska bra senaste veckorna. Nu är vi varma i kläderna där också. Det känns bra att få utdelning där. Det kommer bli en viktig del hela säsongen, säger Olle Liss.

Därmed hade Djurgården en ledning av det större slaget med sig in i pausvilan. Väl där gav också Västerås tränare Thomas Paanen sin syn på perioden och utvisningarna.

– Det ska inte bli elva minuter i utvisningsbåset. Då blir det tufft. Vissa är solklara, det ser vem som helst och det är vårt eget fel. Sen behöver man knäppa hjälmen om man ska spela. Femman är jävligt tuff, säger han i C More.

Matchen pågår och står nu 3–2.

