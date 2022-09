Det var i princip lapp på luckan i Scaniarinken när Djurgården, med nyförvärvet Johan Alm i laget, gästade Södertälje i ett länsderby under fredagskvällen.

Väl där fick den publiken på plats dock inte se några mål i den första perioden. Det som märktes mest var att Linus Videll ställdes mot sina gamla lagkamrater, han fick nämligen ta emot en handfull tuffa tacklingar och behandlades oömt av Djurgårdsspelarna.

Men perioden slutade som sagt mållös.

– När vi håller i pucken och rullar in backarna går det bra där nere. Lite mer av det i andra bara, sade Marcus Krüger i C More.

Väl i mellanakten höjdes temperaturen.

Först kom Djurgårdens ledningsmål endast 2.17 in i perioden. Detta genom Ludvig Rensfeldt på passning från Liam Öhgren.

– Jag fick den bra av Liam i mittzon... den sitter bra där, sade Rensfeldt i C More.

Tände bengal – i arenan

Sedan kom även 2–0-målet. Då var det Alexander Ytterell som serverade Olle Liss, vars skott sedan styrdes i mål av Marcus Krüger. Därmed gjorde han sitt första mål sedan återkomsten.

Dessutom hettade det till på läktarna. Djurgårdssupportarna snodde alltså med sig en SSK-flagga från hemmalagets supportrar, tände eld på den och brände en pyroteknisk pjäs på läktaren.

– Inne i arenan har det varit lite stökigt. Det var lite tumult på läktarna, men vakter har tillkallats och det lugnade ned sig, sade C Mores programledare Lars Lindberg.

I den tredje perioden satte Anthony Luciani en reducering och såg ut att göra match av det hela. Dessutom träffade Linus Videll stolpen och SSK hade vittring.

Drabbades av matchstraff

På det fick de chansen att spela i ett fem minuter långt numerärt överläge. Detta sedan Tim Söderlund tilldelats ett matchstraff för en armbågstackling mot Daniel Norbe.

– Han förväntar sig inte att han ska vända där. Det är en situation som uppstår på ett olyckligt sätt, sade Harald Lückner i C More.

Men i stället kom ett 3–1-mål för Djurgårdens del. Backen Alexander Ytterell blev då målskytt, på passning från Olle Liss och Daniel Brodin. Bland annat sedan Nikita Tolopilo slängt sig och tilldelats två minuter.

– Blunda och skjut har jag hört så det är väl bara att fortsätta så, sade Ytterell om sitt mål.

På det gjorde de även 4–1 innan matchens slut. Då var det just Daniel Brodin som fick nätkänning.

Det blev också slutresultatet och Djurgården knep alla tre poäng.

– Jävla underbart. Sjuk inramning. Fansen sjunger, det är gåshud, det är fantastiskt. Det är ju fantastiskt och det kommer ju fler matcher under säsongen, sade Ytterell efter segern.

Från premiären: Olle Liss avgjorde Djurgården–Västerås