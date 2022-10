Såväl hemma- som bortasektionen på Hovet skulle bjuda på skönsång denna fredagskväll i oktober. Det skulle bli Björklöven som tog initiativet i den sjätte minuten.

Detta sedan Alexander Wiklund tagit sig fram på högersidan och lirkat in pucken bortom Lindbom. En stark individuell prestation från den rutinerade forwarden.

Det skulle sedan inte dröja förrän det ringde i andra kassen. Klockan slog efter att Liam Öhgren smällt in kvitteringen för Dif med sitt första seniormål. Djurgården attackerade med Noah Östlund, Liam Öhgren och Jonathan Lekkärimäki som avancerade mot mål. Öhgren hämtade upp en retur och slog in kvitteringen.

Den unga kedjan, där samtliga forwards draftades i första rundan i somras, levererade, i fem mot fem. Där Djurgården varit svaga hittills.

Björklöven hade initiativet spelmässigt under andra akten. Med åtta minuter kvar av andra perioden hittade Scott Pooley in till Nicholas Schilkey framför mål och kanadensaren placerade in sitt nionde mål för säsongen.

Men lite från ingenstans skulle sedan Dif kvittera.

Ludvig Rensfeldt skulle friställas efter en öppnande pass från Johan Alm, som gjorde sin hemmadebut för Djurgården på Hovet. Men målet kom till på ett dråpligt sätt.

Gustav Ekefjärd tappade först klubban, innan han halkade ner på rumpan i ett försök att sparka bort pucken. På efterföljande omställning knoppade Rensfeldt in kvitteringen. Difs biljett in i matchen var välkommen. Bortalaget hade ett ganska hårt grepp om matchen i andra perioden men det var lika på två efter 40 minuter.

Schilling rakade in avgörandet

Den tredje perioden var öppen och präglades av utvisningar på båda håll. Rent spelmässigt såg det ut som att Djurgården ville vinna matchen mest när det närmade sig ett avgörande i sista perioden.

Hemmalaget vände på matchbilden och var plötsligt det spelförande laget. Men det var svårt att hitta en väg förbi den starka Löven-defensiven. Tills det återstod så lite som fyra minuter kvar. Då kom kvällens första mål i special teams. Detta sedan Cameron Schilling hittat oceaner av yta att slå in en retur.

Det helt avgörande 4-2 målet skulle komma genom Daniel Brodin med 2 minuter kvar att spela, och målet stod trots en längre videogranskning.

Den fjärde raka segern innebär sju poängs marginal för både Djurgården och Modo, som besegrade AIK med hela 7-0, ner till trean Björklöven.