Den heta semifinalen mellan Djurgården och Björklöven var under onsdagskvällen framme vid rond nummer sex.

En match som skulle vara helt avgörande för seriens utgång vid en seger för stockholmarna. Då var det en säkrad finalplats för Djurgården och semester som gällde för Björklöven.

Det var laget från björkarnas stad som öppnade målskyttet i den första perioden. Maxime Fortier skrinnade förbi samtliga spelare och lurade Jesper Myrenberg i Djurgårdskassen innan han kyligt placerade in 0-1.

Hemmalagets replik skulle komma i mittenperioden – som blev händelserik.

Omdiskuterat ledningsmål

Samtliga fyra mål i den perioden kom dock under de sista tio minuterna. Först smackade Emil Berglund in 1-1 efter en drömpassning från Linus Klasen och mitt i all Djurgårdseufori föll även 2-1-målet när Cameron Schilling fick in pucken bakom Joona Voutilainen, som var skogstokig eftersom Marcus Krüger i situationen dessförinnan plockat med sig pucken med handen.

– Jag vet inte. Jag försöker bara ta ned den så snabbt som möjligt. Det är väl hårfint, som det varit i den här serien några gånger, tyckte Djurgårdskaptenen själv i C Mores sändning.

Spiken i kistan

Lagen hade varsitt mål till i sig under mittenperioden.

Joel Mustonen gjorde på egen hand 2-2, men Djurgården skulle gå till pausvila tack vare ett mål signerat Daniel Brodin som direkt efter en offensiv tekning överlistade Voutilainen.

Efter det släppte Djurgården aldrig greppet om matchen, utan i stället gasade hemmalaget ifrån ytterligare.

Fredrik Forsberg slog in 4-2 från nära håll och Stefan Elliott utökade en dryg minut senare. Det blev spiken i kistan för Björklöven, som inte mäktade med en upphämtning.

Garpenlövs glädje: ”Stolt”

Umeålaget tröstmålade två gånger om genom Daniel Rahimi, men Djurgården kunde till slut vinna med 6-4 efter att Emil Berglund gjort sitt andra för kvällen. Berglund gjorde totalt fyra poäng och blev hemmalagets stora matchhjälte.

– Ett värdigt motstånd, och en tuff serie. Serien har varit tuff att följa vid sidan om, säger Dif-tränaren Johan Garpenlöv efter avancemanget.

– Jag är stolt över vårt lag. Hur vi tar oss an uppgiften. Fjärde vinsten är aldrig lätt. De gör match av det hela vägen ut. Vi trodde på det vi skulle göra.

Djurgårdens seger betyder att årets allsvenska final utgörs av serieettan från grundserien, Modo, och förra säsongens SHL-lag, Djurgården.

Första matchen spelas i Örnsköldsvik på söndag.