Detaljen räddade poäng för Modo

Victor Öhman gjorde sitt tionde mål för säsongen när han gav Västervik ledningen borta mot Modo i den femte minuten och efter det inledande målet hittade Modo in i matchen i den andra perioden när Johan Harju hittade Edwin Hedberg framför kassen.

Men Victor Öhman trivs mot Modo och bara två minuter senare gav han sitt lag ledningen på nytt när han tryckte upp pucken i nättaket i powerplay och gjorde sitt femte mål på de två senaste matcherna mot Modo.

Tommy Enström kvitterade från nära håll med fem minuter kvar av den andra perioden men den här gången replikerade Västervik ännu snabbare. 46 sekunder efter kvitteringen gjorde Michael Kapla 2-3.

Modo tryckte på för en kvittering i den tredje perioden och med två minuter kvar av matchen tryckte Patrik Karlkvist in 3-3 från nära håll.

Omdiskuterad kvittering från Modo

Kvitteringsmålet blev godkänt trots en misstänkt offside under Modos anfall. Domarna ringde på situationen och målet godkändes till sist.

– Det målet kommer att diskuteras helt säkert, säger kommentatorn Åke Unger i C More.

– Det är väldigt överraskande för mig, säger experten Harald Lückner som tyckte att pucken såg ut att ha åkt ur Västerviks zon under ett kort ögonblick.

Dessutom ville Karlskronas spelare att målet skulle dömas bort för handpassning när Mikkel Aagard fick fram pucken till Patrik Karlkvist. Hockeyallsvenskans domarchef Björn Wettergren meddelade dock i C More att målet inte kunde dömas bort av den anledningen eftersom pucken inte tog på handsken.

Karlkvist: ”Skönt för oss”

Modo vann straffläggningen efter mål av Adam Rockwood och Patrik Karlkvist är glad att Modo fick sitt kvitteringsmål godkänt.

– Först var det väl en tveksam offside och sen jobbar Mikkel (Aagard) bra och jag får en klubbspets på pucken och den glider in, säger Karlkvist i C More.

Han var tveksam till om målet skulle godkännas när pucken dansade på blålinjen.

– Det kändes lite halvt så där men det var skönt för oss. Det är svårt, man förstår att inte domaren ser det.

Modo ligger fortfarande på tolfte plats i tabellen och har nu tagit fyra poäng på sina tre senaste matcher efter derbysegern mot Timrå. Glädjande för laget var att Väsby – som jagar närmast bakifrån – förlorade mot Södertälje under fredagen.

Övriga resultat i hockeyallsvenskan Södertälje-Väsby 3-0 Västerås-Almtuna 1-2 Visa mer

