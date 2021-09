HV71:s sköna vändning efter mardrömsstarten

HV71 är storfavoriter till att ta sig upp till SHL igen redan till våren.

När laget under fredagskvällen inledde sin första match i hockeyallsvenskan var det AIK som stod för motståndet hemma i Husqvarna Garden.

Väl där kände lagen på varandra till en början men det var gästerna som tog ledningen sent i perioden. Backen Eric Norin tog nämligen ett eget offensivt initiativ, snurrfintade bort Nichlas Torp och sprätte upp 0–1-pucken bakom Jonas Gunnarsson.

Dock var inte hemmalaget oävet i den första perioden. Fredrik Forsberg hade nämligen ett skott i målramen men Pavel Khomchenkos nolla var intakt.

I den andra perioden tog det dock endast 18 sekunder innan det stod 0–2.

HV71 reste sig efter chockstarten

Eric Norin blev då tvåmålsskytt med ett skott som långt ifrån var otagbart för Jonas Gunnarsson i mål.

– Det är en tavla från Gunnarsson givetvis, den ska han ha. Men han tappar liksom in den. Det kom från ingenstans, sade C Mores expert Harald Lückner.

Men efter det var det HV71 för hela slanten och Khomchenko skulle tvingas kapitulera.

Först reducerade Jonathan Davidsson till 1–2 innan Simon Önerud kvitterade med drygt halva matchen spelad. Med mindre än fem minuter kvar av mellanakten satte sedermera Tyler Vesel 3–2-målet för HV71. Noterbart är att Daniel Bertov spelade fram till två av målen.

– Jag var på rätt plats vid rätt tidpunkt och försökte bara ta mig in på mål, sade målskytten Tyler Vesel till C More om sitt mål.

I period nummer tre var det alltså AIK som skulle tvingas jaga en kvittering.

Och de pressade på för att nå en under matchens slutskede. Mycket tack vare ett sent numerärt överläge och utplockad målvakt. Men trots den sena forceringen höll Tommy Samuelssons lag undan och bärgade tre poäng i säsongens första match.

– Sen dag ett har vi vetat att vi är ett av de bästa lagen i ligan och vi måste bara bevisa det. Det är hårt jobb varje dag för att nå dit, sade Tyler Vesel till efter segern.