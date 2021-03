AIK mot Timrå var inte en sprakande historia. Lagen har vunnit en kvartsfinal var, och i dag var det Timrås tur att ta hem segern.

Viktor Lodin gjorde matchens enda mål när han cirka tio minuter in i den första perioden tryckte dit pucken i nätet.

Resultatet stod sig matchen igenom och Timrå leder nu mot AIK med 2-1 i kvartsfinalerna.

Trots förlust, pikade AIK:s tränare Timrå, som på förhand var stora favoriter.

– Vi gör många bra saker och det är intressant att se Timrå nu. Hur darrigt det är och stressat det är på håll och kanter. Det skriks från bås och sportchef. Och tränaren är nere och pratar med mig. De är lite i gungning just nu. Det ska bli roligt att fortsätta den här serien, säger AIK:s tränare Anton Blomqvist i C More.

Mora förlorade mot Björklöven

Det var en betydligt svängigare match i Smidjegrav Arena där Mora tog emot Björklöven. Även där var det oavgjort i matcherna inför, men Björklöven gick ifrån matchen med segern.

Mora inledde målskyttet tidigt i den första perioden och resultatet stod sig perioden ut.

Men i den andra perioden var det en helt annan historia med fem mål. Fyra av målen kom från Björklöven och de gick till tredje perioden med en 4-2-ledning.

I den tredje perioden fortsatte målen att trilla in. Björklöven utökade till 5-2 och någon minut senare reducerade Mora till 5-3. Resultatet stod sig matchen ut och Björklöven vann den tredje kvartsfinalen, och leder nu kvartsfinalserien med 2-1.