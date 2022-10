Frågetecknen kring Djurgårdens backsida hopade sig inför den hockeyallsvenska säsongen.

Då gjorde sportchefen K-G Stoppel slag i saken.

Väl i slutet av augusti meddelade klubben att Cameron Schilling, 34, var klar för en återkomst. Detta trots att de efter vårens SHL-degradering meddelat att han skulle lämna.

Hur gick tankarna om framtiden när säsongen tog slut i våras?

– Jag ville ha lite tålamod. Jag är lite äldre, jag är ändå i slutet av min karriär och jag behövde inte ha panik. Jag hade flera olika alternativ från olika ligor, men jag kände mig hemma här. Det är en bra organisation, säger Schilling.

För då hade Djurgården gått igenom en lång, tuff säsong.

De sladdade i tabellen tidigt, interna konflikter mellan ledande spelare och ledare tonade upp sig. Den tidigare lagkaptenen Linus Videll hade lämnat, precis som tränaren Barry Smith och sportchefen Joakim Eriksson.

– I fjol kom jag hit för att försöka rädda laget kvar under kvalet. Sen gick det inte vägen, vi åkte ut och det slutade på ett sätt som ingen ville.

Därför valde han Sverige

Cameron Schilling själv hann göra 22 grundseriematcher och spela det tunga kvalspelet mot Timrå. Men han lyckades inte vara med och rädda klubben från degradering. Något som tog hårt på backveteranen.

– Det var verkligen tufft. Det är många som är stora supportrar till klubben. Jag kan inte relatera till det på det sättet för jag har inte varit här så länge… men man vill aldrig förlora, säger han och fortsätter:

– Det var nästan svårt att förstå hur mycket det faktiskt betydde folk. Men först efter den serien förstod jag det. Vi gjorde ju allt vi kunde. Men det var saker som gick fel. Nu har vi reflekterat över det och ska försöka ta klivet upp igen.

Det var så pass att det var svårt att släppa när sommaren närmade sig.

– Det slutade inte som vi hoppades. Man fick en dålig smak i munnen lagom till sommaren… men sen pratade jag med min familj och vi alla gillade Djurgårdens organisation och att komma till Stockholm.

Vad var det som blev avgörande för att återvända?

– Jag övervägde mina alternativ. Då spelade det in att folk bryr sig om laget på sättet de gör, att jag kommit in i staden och så. Sen var det flera faktorer som spelade in. Men jag kände att jag ville vara med och ta klubben tillbaka till SHL, säger han.

– Sen fick min fru inte uppleva det förra året heller. Så det blir kul för henne att få komma hit för första gången, uppleva Stockholm och Djurgården. Jag har verkligen gillat tiden här. Utanför isen har det varit otroligt trots att det inte blev som vi hoppats på isen i fjol.

En nyckel till återkomsten? Relationen till sportchefen K-G Stoppel.

– Jag hade en bra dialog med K-G hela tiden, vi fortsatte ha kontakt. Det var en stor faktor, att få komma tillbaka och jobba med folk jag känner.

– Vi pratade mycket i somras. Jag fick en bild av vad han ville och vilken riktning saker skulle röra sig. Jag fick en bra bild av hur laget skulle se ut och laguppställningen var något som lockade mig att vara en del av.

Men även målet att ta laget tillbaka till SHL stack ut.

– I det här skedet av karriären värdesatte jag att få spela för något större. Jag tyckte att det skulle bli en cool utmaning och något roligt att uppleva, säger han.

För det blir en ny utmaning. Exempelvis var våren Schillings första utanför Nordamerika. Detta efter att han gjort närmare tio säsonger i AHL, inkluderat ett antal NHL-matcher.

– AHL är en lång kamp, det är långa säsonger jämfört med SHL. Men här spelar killar ändå för att åstadkomma saker just här, vilket jag gillar. Där vill de unga killarna bara till NHL men jag hade en bra tid i ligan.

För han kommer han in i Djurgården och blir truppens äldsta spelare.

Trivs du med det ansvaret?

– Det har varit så hela min karriär tror jag. Det passar mig. I AHL var det också unga spelare som ville vidare och nå NHL. Då var man där som veteran själv och fick vara en del av deras resor. Men det passar mig.

Samtidigt omgärdas han av allt från Stanley Cup-mästare till NHL-draftade jättetalanger.

– Nu är det spelare som är 17, 18, 19 men det är det i AHL också. Det passar mig och jag vill hjälpa de här killarna att ta nästa steg. De har massor av talang och nu ska vi göra allt för att vinna matcher ihop.

Schilling: ”Det blir en utmaning...”

Nu, bara några dagar efter ankomsten till Stockholm, gör sig Schilling också redo för säsongsdebut. Detta efter en lång resa från Nordamerika.

– Resan gick bra ändå. Jag spenderade några dagar i Amsterdam innan jag kom hit för att vänja mig vid tidsomställningen. Så det har gått bra ändå.

Hur mycket vet du om hockeyallsvenskan som liga?

– Att det är en bra liga... jag vet inte allt, men folk har sagt bra saker. Det blir en utmaning att hitta sin plats här också.

Hur ser du och ledarna på din roll?

– Jag ska bara försöka göra min grej, som tidigare. Jag kommer hitta min plats. Allt har gått bra hittills och jag spelade med några av dem i fjol. Men det blir nog rätt likt som i fjol. De vet hur jag spelar och jag hoppas spela lite i powerplay, men främst att vi kan vinna matcher, säger han och fortsätter:

– Förhoppningsvis kan jag bidra till att vi vinner matcher, för det är vad som spelar roll i slutändan.

Under onsdagskvällen ser det också ut att bli en återkomst i matchspel mot Västervik. Hans första match sedan mötena med Timrå i våras.

– Jag är redo när laget behöver mig, säger Schilling med ett leende.

