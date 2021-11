Boxplay bäddade för Modos seger

Efter förlust med 8-1 borta mot Björklöven var Modo ute efter revansch när Västerås IK kom på besök till Örnsköldsvik.

De rödklädda skulle också ta ledningen i mitten av den första perioden.

Man gjorde det i ett oväntat läge när Jesper Dahlroth satt i utvisningsbåset och Max Tjernström stod för en individuell prestation. Han tog sig in framför kassen och på andra försöket lyckades han forcera pucken förbi målvakten Johan Gustafsson.

Modo vann stort mot Västerås

Sju minuter in i den andra perioden utökade David Bernhardt med ett distinkt skott.

Det blev två mål i öppen kasse i den sista perioden. Filip Hasa satte först 3-0 och Max Tjernström gjorde sitt andra mål i matchen fram till 4-0. Modo gick upp på andra plats i hockeyallsvenskan i och med sin seger.

Lagets målvakt Tex Williamsson fick hålla nollan.

– Det är skönt. Jag tycker det är bra krig hela matchen. Vi var väl inte riktigt påslagna i början men puckarna studsade vår väg, säger Williamsson i C More.

– Jag tycker vi släpper till lite för mycket billigt i första men vi har lite med oss. Både jag och kollegerna.

”Tycker vi borte vinna...”

Trots den stora förlusten var Västerås-centern Mikael Frycklund nöjd.

– Jag tycker vi borde vinna den här matchen. Det är lite slarv som gör att vi släpper in våra mål, säger Frycklund i C More.

– Det är en jättebra första match efter uppehållet

