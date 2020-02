Modos stjärnmålvakt Patrik Bartosak fick lämna isen efter att ha åkt på en smäll av Vita Hästens David Åslin.

Och tränaren Björn Hellkbist var rasande.

– Han kan inte spela vidare, han mår inte bra. Det ser du väl, det är checking to the head från blind side. Den är solklar. Han är helt out, sa han till C More.

– I svensk hockey dömer man bort mål så fort någon petar på målvakten, då tror vi att målvakterna skyddas, men en solklar checking to the head i uppåtgående rörelse inne i målgården är inte matchstraff… nej, jag blir inte klok på detta. Det är helt sjukt.

Beskedet: Hjärnskakning på Bartosak

Under torsdagen läkarundersöktes Bartosak och nu meddelar Modo att målvakten drabbats av en hjärnskakning. Han blir borta i minst en vecka.

– Jag är fortfarande väldigt upprörd över situationen och det på grund av flera orsaker. Dels är det en dålig aktion av Vita Hästen-spelaren och dels en oerhört svag bedömning ute på isen. Sen är det givetvis även väldigt tråkigt för Patrik, säger Hellkvist till klubbens hemsida.

Han avslutar med lite domarkritik.

– Vi har under säsongens gång dömt bort mål för att klubbspetsar varit i målgården och bestämt oss tillsammans för att skydda målvakterna i sporten. Men sedan när en målvakt blir överkörd med en tackling i huvudet och tvingas att utgå så händer ingenting ute på isen. Det är helt sjukt och väldigt, väldigt fel.