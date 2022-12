Blodiga bilderna – träffades av puck

Wiktor Nilsson hade precis gett Djurgården ledningen i toppmötet mot Karlskoga. Då träffades Alexander Leandersson av en puck – rakt i ansiktet när han skyddade hemmalagets mål.

– Ojojoj, Hur gick det där? Pucken tog i ansiktet på Leandersson. Hur gick det där? Usch, sa C Mores kommentator Stefan Klemetz.

Den blodiga Karlskogaspelaren föll mot isen och fick snabbt hjälp att ta sig av isen in till omklädningsrummet.

C Mores Mikael ”Daggen” Eriksson rapporterade sedan att Leandersson mådde bra efter omständigheterna.

Karlskoga jagade därefter desperat en kvittering, men då skulle laget drabbas av ytterligare ett bakslag. Ole Liss gjorde 4–2 som också blev slutresultatet.

I och med segern ligger Djurgården på delad andraplats med Björklöven.

– Väldigt starkt. Vi gjorde en bra tredje period. Vi växte in i det, sa Djurgårdens Kevin Karlsson till C More.

Markus Modigs och David Lindquist gjorde Karlskogas mål.